Los looks de la gala solidaria de Música con Alas

La música, la solidaridad y la moda compartieron protagonismo en la gana solidaria de la Fundación de Música con Alas . El evento, realizado en el Centro Cultural Lola Mora, convocó a reconocidos artistas y personalidades que acompañaron una propuesta a beneficio de la Fundación Música con Alas.

Solidaridad. Música con Alas Sinfónico: se viene la gala solidaria el próximo miércoles 25 de noviembre

Jujuy. La Fundación Música con Alas realizó su gala solidaria con destacadas presencias de la cultura nacional

Además de las presentaciones musicales, la noche tuvo su espacio para los looks y las elecciones de vestuario de los invitados. Entre ellos estuvo la periodista e influencer Solange Rivas, quien contó cómo eligió su outfit para la ocasión y compartió algunas particularidades de su preparación.

La comunicadora reveló que antes del evento evaluó dos alternativas: un traje verde y el conjunto que finalmente eligió. Sin embargo, consideró que el primero tenía una impronta más sobria y decidió apostar por una propuesta con más brillo.

“ Tenía dos opciones, traje uno verde y este. Cuando me puse a pensar, el verde era como más sobrio. Dije: es una noche importante, metamos brillo ”, contó.

Rivas también relató algunos detalles de la previa y explicó que llegó al camarín con chanclas y medias antes de completar su vestuario con los tacos. Incluso mencionó que la humedad de Jujuy le generó algunas sorpresas durante los preparativos.

Solange Rivas.

El mensaje de Solange sobre las imágenes en redes sociales

Durante la entrevista, la periodista también reflexionó sobre los estándares de belleza que circulan en las plataformas digitales y la imagen que muchas veces proyectan las figuras públicas.

Rivas señaló que las fotografías que se comparten en redes sociales no siempre muestran la realidad de quienes aparecen en ellas. Detrás de muchas producciones, explicó, existe un equipo de profesionales que trabaja en cada detalle.

“Uno ve a las más famosas y dice: ‘Yo quiero ser así’, pero no entiende que quizás esa famosa, para hacer esas fotos, tiene atrás un estilista, un peinador, un maquillador y hasta Photoshop”, expresó.

En ese sentido, invitó a no compararse con las imágenes que aparecen en internet y a tener presente que cada publicación representa una selección de momentos y fotografías.

“Uno tiene que no dejarse llevar tanto por eso, porque generalmente no es lo que vemos”, concluyó.

Los looks de la noche