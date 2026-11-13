La película de 'Naruto' ya tiene director: quién estará al frente de la adaptación.

Lionsgate confirmó oficialmente que llevará a la pantalla grande una versión de acción real del manga Naruto . La decisión se concretó luego de alcanzar un acuerdo de coproducción y distribución global con Sony Pictures , que logró imponerse frente a otros estudios.

A partir de este entendimiento, Sony aportará parte del financiamiento y se ocupará de distribuir la película en los mercados internacionales , con excepción de Estados Unidos. Por su parte, Lionsgate mantendrá a su cargo el desarrollo y el lanzamiento local .

La alianza fue considerada una continuidad lógica de los vínculos entre ambas partes. En septiembre, el director Destin Daniel Cretton había suscripto un contrato con Sony , el mismo estudio que recientemente estrenó Spider-Man: Brand New Day . La producción alcanzó una recaudación mundial de 2.500 millones de dólares , cifra que la posicionó entre las películas más exitosas de todos los tiempos, solo por detrás de Avengers: Endgame y Avatar .

Además de dirigir la película, Cretton estará al frente de la escritura del guion y participará como productor. La filmación tiene previsto comenzar durante la primavera de 2027 . Por el momento, Charles Melton es el único integrante del elenco anunciado oficialmente. El actor interpretará a Kakashi Hatake , el ninja que guía al protagonista. En tanto, todavía no se definió quién encarnará a Naruto Uzumaki .

La historia de Naruto sigue el camino de un joven ninja decidido a convertirse en el máximo referente de su aldea, mientras convive con el poder de un demonio de nueve colas. La publicación original se realizó en la revista Weekly Shonen Jump, donde apareció entre 1999 y 2014. Su popularidad dio lugar a distintas producciones animadas que llegaron a las pantallas de Cartoon Network y Disney XD.

La obra creada por Masashi Kishimoto alcanzó ventas superiores a los 250 millones de copias. Por su parte, la serie animada logró difundirse en más de 145 países, consolidándose como una franquicia multimillonaria.

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La decisión de Lionsgate de asociarse con Sony también estuvo relacionada con la trayectoria de la compañía japonesa en el sector del anime, al ser propietaria de Crunchyroll, la plataforma de streaming líder a nivel mundial.

De acuerdo con las negociaciones, la pertenencia de Crunchyroll al grupo Sony fue un elemento que favoreció al estudio frente a los demás competidores.

El presidente del área cinematográfica de Lionsgate, Adam Fogelson, destacó que la estructura de Sony los convertía en “un socio perfecto” para concretar la película. “Compartimos una enorme ambición por Naruto y un compromiso de hacer de esto un verdadero evento cinematográfico global”, expresó Fogelson.

Por su parte, Tom Rothman, responsable de la división cinematográfica de Sony, elogió la labor de Lionsgate al calificarla como “un trabajo de primer nivel”. Además, manifestó su entusiasmo por volver a colaborar con Cretton. Masashi Kishimoto, creador de la obra original, forma parte del equipo de realización de la adaptación cinematográfica.

El proyecto cuenta con la producción de Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu (Arad Productions), además de Cretton y Jeyun Munford (Hisako). En tanto, Erin Westerman y James Myers supervisan el desarrollo desde Lionsgate.

En un comunicado, Cretton manifestó que sigue el manga desde hace años y que encontró en la obra “una historia llena de corazón, humor y humanidad”. Por eso, señaló que la intención es “capturar todo lo que los fanáticos aman e introducirlo a una nueva generación”.