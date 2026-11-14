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14 de noviembre de 2026 - 12:02
Policiales.

Allanaron casas en Jujuy en un operativo internacional contra el abuso sexual infantil

La provincia de Jujuy fue uno de los puntos de los procedimientos desplegados en Argentina en el marco de la Operación BOA.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Operativo internacional (Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria)

Operativo internacional (Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria)

Jujuy fue uno de los escenarios de una investigación internacional contra redes dedicadas a la distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) a través de aplicaciones de mensajería. Los procedimientos se realizaron en el marco de la Operación BOA, un operativo coordinado entre organismos de seguridad de 10 países que también incluyó allanamientos en Buenos Aires y Santa Cruz. Como resultado, hubo una persona aprehendida y otra detenida en el país.

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La investigación estuvo encabezada por la Policía Nacional de España y el Centro Especializado en Cibercrimen de Ameripol (AC3). En Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) encabezó los procedimientos y destacó el secuestro de 122 dispositivos tecnológicos y otros elementos de interés para la causa.

Cómo fue la investigación que llegó a Jujuy

Las pesquisas contaron con la intervención del Departamento Judicial de Morón y las Unidades Funcionales de Instrucción N.º 9 y N.º 5, especializadas en esta temática.

El trabajo incluyó tareas de campo, análisis digital, cruces de información y seguimiento de evidencia electrónica. A partir de esos elementos, los investigadores lograron identificar a usuarios argentinos presuntamente vinculados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Con la información reunida, se ordenaron allanamientos en distintos puntos de Buenos Aires, Jujuy y Santa Cruz. Los procedimientos permitieron avanzar sobre las personas investigadas y reunir nuevos elementos para la causa.

Operativo internacional (Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria)

Operativo internacional (Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria)

Secuestraron 122 dispositivos

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad incautaron 122 elementos tecnológicos y documentación que será analizada en el marco de la investigación.

Entre los objetos secuestrados había notebooks, netbooks, teléfonos celulares, tablets, unidades de almacenamiento, gabinetes, monitores, televisores, tarjetas SIM y documentación.

En uno de los procedimientos también participó la Gendarmería Nacional Argentina, en el marco de un trabajo de cooperación entre distintas fuerzas de seguridad.

Una investigación internacional contra el ciberdelito

La Operación BOA reunió a organismos de seguridad de 10 países para investigar organizaciones transnacionales que utilizaban aplicaciones de mensajería para distribuir material de abuso sexual infantil.

Desde la PSA destacaron que la coordinación internacional y la cooperación entre fuerzas resultaron fundamentales para avanzar sobre este tipo de delitos, que pueden involucrar a usuarios ubicados en distintos países.

El anuncio de los resultados se realizó en el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, una fecha que busca visibilizar los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales y reforzar las acciones de prevención e investigación.

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