Jujuy estuvo entre las 10 ciudades más calurosas de Argentina: superó los 35 grados

San Salvador de Jujuy entre las ciudades más calurosas.

El calor se hizo sentir este jueves 12 de noviembre en distintos puntos de Argentina y San Salvador de Jujuy se ubicó entre las 10 ciudades con las temperaturas más altas del país , según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional.

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De acuerdo con el ranking de temperaturas de las 19 horas, la capital jujeña alcanzó los 35,2°C y ocupó el noveno lugar a nivel nacional , compartiendo la misma temperatura con Villa Dolores, Córdoba.

Además, el organismo nacional informó que la humedad relativa en San Salvador de Jujuy era del 31% al momento de realizarse la medición.

Según el relevamiento del SMN, Santiago del Estero encabezó el ranking con 39,8°C, seguida por San Juan, que registró 39,5°C, y La Rioja, con 38°C.

El listado de las 10 ciudades con las temperaturas más elevadas a las 19 horas quedó conformado de la siguiente manera:

Jujuy, entre las temperaturas más altas del país

La presencia de San Salvador de Jujuy en el noveno puesto refleja las elevadas temperaturas registradas durante la jornada, incluso en horas de la tarde, cuando el termómetro todavía superaba los 35 grados.

En el norte argentino también se destacó San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, que alcanzó los 36,5°C y se posicionó en el sexto lugar del ranking nacional.

El Súper Niño impactará en Argentina con temperaturas extremas en el norte

El incremento de la temperatura del océano Pacífico marcará el desarrollo de esta temporada y estará relacionado con el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur.

Se trata de un proceso climático de alcance regional y global, cuyos efectos también se harán sentir en Argentina.

El pronóstico para las próximas dos semanas anticipa un marcado contraste climático. Durante los primeros días, las precipitaciones serán limitadas: entre el 5 y el 11 de noviembre, buena parte del área agrícola recibiría menos de 10 milímetros de lluvia.