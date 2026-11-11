Súper Niño: cuáles serán los meses más complicados y qué provincias podrían verse más afectadas.

El fortalecimiento de El Niño genera preocupación en distintas regiones del país ante la llegada del verano 2026-2027. Las proyecciones climáticas señalan especialmente al Litoral y al noreste argentino.

País. Violenta pelea en Tucumán: balearon a un joven en la cabeza y detuvieron a dos personas

Clima. El Niño se afianza y crece la posibilidad de una fase intensa que se prolongaría hasta 2027

Varias provincias argentinas siguen de cerca la evolución de El Niño por sus posibles efectos durante el verano 2026-2027.

Las zonas del Litoral y el noreste aparecen entre las más expuestas a un escenario de lluvias por encima de los niveles habituales, con riesgos de inundaciones y crecidas de los ríos.

El especialista Marcelo Madelón , pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, señaló que las zonas con mayor exposición serían Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa y Chaco, y el noreste de Santa Fe .

El escenario de precipitaciones intensas no se limitaría a la Argentina, sino que también abarcaría regiones de países vecinos, como Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, en Brasil; Uruguay y el este de Paraguay.

El foco de atención no está puesto solamente en la cantidad de agua que podría caer. Las precipitaciones abundantes también podrían elevar los aportes a los ríos Paraná y Paraguay y generar complicaciones en las regiones que se encuentran aguas abajo.

Otro de los factores que estará bajo observación será el comportamiento de los grandes ríos. Las lluvias en las cuencas del Paraná, el Paraguay y el Uruguay podrían incrementar sus caudales y generar crecidas en las zonas ribereñas.

Las inundaciones y crecidas no responden solamente a cuánto llueve en cada provincia. En su evolución también inciden las lluvias acumuladas en las partes altas de las cuencas, los aportes de otros ríos y el estado previo de los cursos de agua.

La advertencia por el riesgo de inundaciones

Según Madelón, un Súper Niño de intensidad extraordinaria podría generar un escenario más complejo en las regiones donde las lluvias de verano ya suelen provocar anegamientos e inundaciones.

“En el caso de Argentina y principalmente en verano, esas lluvias suelen producir inundaciones en todo lo que es del centro hacia el este del país. Si normalmente aparece con inundaciones, este Super Niño puede aparecer con inundaciones incluso más profundas”, señaló.

El especialista señaló que el impacto de las precipitaciones podría intensificarse durante los meses centrales del fenómeno. En el caso de Argentina, ese período estaría concentrado en diciembre y enero.

Si bien las perspectivas apuntan a un período más lluvioso, eso no implica que todas las regiones vayan a sufrir inundaciones. Los pronósticos estacionales muestran tendencias, pero no permiten precisar con exactitud cómo, cuándo y dónde se desarrollarán los episodios más intensos.