miércoles 11 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2026 - 17:22
Clima.

Súper Niño: cuáles serán los meses más complicados y qué provincias podrían verse más afectadas

El fortalecimiento del fenómeno del Súper Niño mantiene bajo seguimiento a distintas provincias argentinas, donde se monitorea su posible impacto durante diciembre y enero.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Súper Niño: cuáles serán los meses más complicados y qué provincias podrían verse más afectadas.&nbsp;

Súper Niño: cuáles serán los meses más complicados y qué provincias podrían verse más afectadas. 

El fortalecimiento de El Niño genera preocupación en distintas regiones del país ante la llegada del verano 2026-2027. Las proyecciones climáticas señalan especialmente al Litoral y al noreste argentino.

Lee además
El Niño se afianza y crece la posibilidad de una fase intensa que se prolongaría hasta 2027. 
Clima.

El Niño se afianza y crece la posibilidad de una fase intensa que se prolongaría hasta 2027
Violenta pelea en Tucumán: balearon a un joven en la cabeza y detuvieron a dos personas. 
País.

Violenta pelea en Tucumán: balearon a un joven en la cabeza y detuvieron a dos personas

Súper Niño: cuáles serán los meses más complicados y qué provincias podrían verse más afectadas

Varias provincias argentinas siguen de cerca la evolución de El Niño por sus posibles efectos durante el verano 2026-2027.

Las zonas del Litoral y el noreste aparecen entre las más expuestas a un escenario de lluvias por encima de los niveles habituales, con riesgos de inundaciones y crecidas de los ríos.

El especialista Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, señaló que las zonas con mayor exposición serían Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa y Chaco, y el noreste de Santa Fe.

El escenario de precipitaciones intensas no se limitaría a la Argentina, sino que también abarcaría regiones de países vecinos, como Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, en Brasil; Uruguay y el este de Paraguay.

El foco de atención no está puesto solamente en la cantidad de agua que podría caer. Las precipitaciones abundantes también podrían elevar los aportes a los ríos Paraná y Paraguay y generar complicaciones en las regiones que se encuentran aguas abajo.

Otro de los factores que estará bajo observación será el comportamiento de los grandes ríos. Las lluvias en las cuencas del Paraná, el Paraguay y el Uruguay podrían incrementar sus caudales y generar crecidas en las zonas ribereñas.

Las inundaciones y crecidas no responden solamente a cuánto llueve en cada provincia. En su evolución también inciden las lluvias acumuladas en las partes altas de las cuencas, los aportes de otros ríos y el estado previo de los cursos de agua.

La advertencia por el riesgo de inundaciones

Según Madelón, un Súper Niño de intensidad extraordinaria podría generar un escenario más complejo en las regiones donde las lluvias de verano ya suelen provocar anegamientos e inundaciones.

“En el caso de Argentina y principalmente en verano, esas lluvias suelen producir inundaciones en todo lo que es del centro hacia el este del país. Si normalmente aparece con inundaciones, este Super Niño puede aparecer con inundaciones incluso más profundas”, señaló.

El especialista señaló que el impacto de las precipitaciones podría intensificarse durante los meses centrales del fenómeno. En el caso de Argentina, ese período estaría concentrado en diciembre y enero.

Si bien las perspectivas apuntan a un período más lluvioso, eso no implica que todas las regiones vayan a sufrir inundaciones. Los pronósticos estacionales muestran tendencias, pero no permiten precisar con exactitud cómo, cuándo y dónde se desarrollarán los episodios más intensos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Niño se afianza y crece la posibilidad de una fase intensa que se prolongaría hasta 2027

Violenta pelea en Tucumán: balearon a un joven en la cabeza y detuvieron a dos personas

El pueblo de 400 habitantes que enamora con su encanto rural y es ideal para visitar con amigos

Más de 6 millones de personas se movilizaron para ver al Papa León XIV en Argentina

El Papa León XIV le regaló una Rosa de Oro a la Virgen de Luján: qué significa este gesto

Lo que se lee ahora
El Pontífice eligió una casulla con los colores asociados a la Virgen María, bordados dorados y símbolos de profunda tradición católica.
Visita Papal.

El significado de la casulla celeste y blanca que lució el papa León XIV en Luján

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Una protesta de bagayeros terminó con saqueos y enfrentamientos en Aguas Blancas
Frontera.

Saqueos y protestas en la frontera con Bolivia dejaron a cientos de personas varadas

El papa León XIV se despidió de la Argentina tras su histórica visita
En vivo.

El papa León XIV se despidió de la Argentina tras su histórica visita

El Pontífice eligió una casulla con los colores asociados a la Virgen María, bordados dorados y símbolos de profunda tradición católica.
Visita Papal.

El significado de la casulla celeste y blanca que lució el papa León XIV en Luján

Yamil Possi.
Primera Nacional.

Yamil Possi será el árbitro de Gimnasia de Jujuy ante Almirante Brown por el Reducido

Realizarán una marcha pidiendo justicia por Lucas Soto, el policía que murió en Avenida Savio
Jujuy.

Realizarán una marcha pidiendo justicia por Lucas Soto, el policía que murió en Avenida Savio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel