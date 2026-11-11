Violenta pelea en Tucumán: balearon a un joven en la cabeza y detuvieron a dos personas.

Un violento episodio ocurrió en el barrio Echeverría, ubicado en la zona norte de San Miguel de Tucumán , donde un joven de 19 años recibió un disparo en la cabeza durante una discusión. Como consecuencia de la herida, la víctima debió ser trasladada a un centro de salud.

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La víctima fue identificada como Rodrigo Maximiliano Ortiz , de 19 años, quien recibió un disparo en la cabeza durante una discusión en Tucumán. Tras ser atendido inicialmente en el hospital Avellaneda, fue trasladado al hospital Ángel C. Padilla , donde los médicos constataron la gravedad de la herida y decidieron operarlo de urgencia .

Según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió este martes en una vivienda ubicada en Manuel Estrada al 210, en el barrio Ortiz .

Según las primeras reconstrucciones, dos hombres arribaron al sitio alrededor del mediodía y comenzaron a discutir . Las causas que dieron origen al conflicto todavía son materia de investigación.

Luego, uno de los visitantes habría entrado a la casa, aunque aún se desconoce con qué propósito. Fue en ese lugar donde Ortiz recibió un impacto de bala en la cabeza.

Luego de lo ocurrido, la Policía detuvo a dos hombres vinculados con la causa. Uno de ellos está señalado como el presunto autor del disparo, en tanto que los investigadores buscan establecer qué intervención tuvo el segundo durante el altercado.

La investigación está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, bajo la conducción del fiscal Pedro Gallo. Por su parte, Sylvina Ojeda y Germán Díaz estuvieron en el lugar del hecho para supervisar las primeras diligencias.

En el lugar también trabajaron equipos interdisciplinarios del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), convocados para analizar la escena y recolectar posibles pruebas. Las tareas apuntan a reconstruir la mecánica del ataque y establecer qué hicieron las personas involucradas antes del episodio.

Por ahora, se mantienen en reserva las identidades de los sospechosos y las posibles imputaciones. La Justicia deberá evaluar los elementos incorporados al expediente para determinar cómo continuará la situación procesal de cada uno.

Balearon a otro joven en Corrientes

La semana pasada, un joven fue baleado en Corrientes en circunstancias similares. El hecho ocurrió a la salida de un boliche, luego de una discusión en la que el futbolista recibió un disparo por la espalda.

Se trata de Alejo Ruiz Cobo, de 20 años, quien se desempeña como mediocampista en San Jorge, un club que compite en la liga local.

De acuerdo con fuentes de la causa, una Honda Wave en la que viajaban Ruiz Cobo y Solís colisionó con un Volkswagen Gol Trend al mando de un hombre de apellido Sánchez. Pese a ello, las autoridades descartan, en principio, que el siniestro esté vinculado con la agresión.

En las primeras horas posteriores al hecho, los allegados de Ruiz Cobo recibieron una versión sobre un posible intento de robo en el que habría participado uno de sus amigos. Sin embargo, la madre del joven contó que, más tarde, personas del entorno de los involucrados aportaron otra versión de lo sucedido.

De acuerdo con ese relato, el ataque se habría iniciado a la salida de un boliche, cuando varias personas agredieron al grupo que estaba con su hijo.