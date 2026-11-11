Luquitas Rodríguez emocionó al Papa León XIV con un discurso sobre Martín Fierro y Borges

El streamer emocionó al Papa León y a todos en la vigilia de los jóvenes.

El streamer y humorista Lucas “Luquitas” Rodríguez fue uno de los protagonistas del encuentro del Papa León XIV con los jóvenes argentinos. Durante la vigilia realizada el pasado martes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, brindó un discurso en el que relacionó la espiritualidad con el arte y recuperó referencias de grandes escritores de la literatura argentina.

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El conductor de Paren la mano fue invitado a participar de la celebración y ofició de presentador cultural en la presentación de artistas que actuaron ante el Sumo Pontífice junto a los periodistas Nacho Girón y Sofia Martínez. Sin embargo, antes de darles paso, compartió una reflexión sobre la capacidad del arte para conectar a las personas con su interior y con la fe.

Rodríguez comenzó su intervención hablando sobre las sensaciones que despiertan las diferentes expresiones artísticas, desde la música y la pintura hasta la literatura y el cine.

“El arte nos hace mejores, nos hace más humanos, nos hace más divinos”, expresó ante los jóvenes reunidos en Palermo.

A partir de esa idea, el streamer explicó que la Argentina cuenta con una tradición cultural en la que la búsqueda espiritual aparece reflejada en distintas obras literarias. Para desarrollar su mensaje, recordó al gaucho Martín Fierro, las reflexiones de Jorge Luis Borges y la novela Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal.

Martín Fierro, Borges y Adán Buenosayres: las referencias literarias del discurso

Una de las primeras menciones fue al Martín Fierro, de José Hernández, una de las obras fundamentales de la literatura gauchesca argentina. Rodríguez recordó al protagonista como un hombre vinculado a la vida en los márgenes de la sociedad, a la guitarra y a la lealtad.

UN DISCURSO QUE REIVINDICÓ LA TRADICIÓN ARGENTINA



Luquitas Rodriguez es un reconocido streamer que conduce el programa emitido en Vorterix, llamado Paren la Mano. Su audiencia está llena de jóvenes y en la conducción de la vigilia por la llegada del papa, pronunció un… pic.twitter.com/beYhKwCcmP — ÉPICA (@epicaOK) November 11, 2026

El poema, publicado originalmente en 1872 y continuado en 1879 con La vuelta de Martín Fierro, narra las experiencias de un gaucho que enfrenta distintas injusticias y reflexiona sobre la libertad, la familia y la vida en sociedad.

Después, Luquitas hizo referencia a Jorge Luis Borges, evocando su búsqueda literaria de una palabra capaz de expresar todas las palabras y todas las cosas. Se trató de una alusión a los temas filosóficos presentes en la obra del escritor argentino, especialmente sus reflexiones sobre el lenguaje, el infinito y los límites del conocimiento. No mencionó un libro específico de Borges.

También recordó Adán Buenosayres, novela de Leopoldo Marechal publicada en 1948, cuyo protagonista realiza un recorrido espiritual por Buenos Aires. La obra combina referencias religiosas, filosóficas y literarias, con una marcada influencia de La divina comedia, de Dante Alighieri.

Rodríguez evocó particularmente el episodio en el que ángeles y demonios se disputan el alma del protagonista frente a la iglesia de San Bernardo, en Villa Crespo. Esta escena aparece en el prólogo de la novela y fue utilizada por el streamer para reforzar su reflexión sobre la relación entre el arte y la dimensión espiritual del ser humano.

La frase de José Hernández que utilizó Luquitas Rodríguez

Uno de los momentos centrales del discurso llegó cuando el conductor retomó unos versos de José Hernández, pertenecientes al canto XXXIII de La vuelta de Martín Fierro, publicada en 1879.

El fragmento original dice:

“Pero se ha de recordar

para hacer bien el trabajo

que el fuego, pa calentar,

debe ir siempre por abajo”.

Durante su intervención, Luquitas recuperó esta enseñanza, aunque utilizó la expresión “por debajo” en lugar del “por abajo” que figura en la obra original.

En el poema, la frase aparece dentro de una reflexión sobre las injusticias sociales y la necesidad de que los cambios surjan desde las bases. Rodríguez tomó esa imagen del fuego y la relacionó con la fuerza interior de las personas, la espiritualidad y la capacidad transformadora del arte.

A partir de esta interpretación, pronunció una de las frases centrales de su mensaje: “Lo sagrado está en lo profundo de lo humano”.

El mensaje final a los jóvenes y al Papa León XIV

En el cierre de su discurso, Rodríguez agradeció al Papa por acompañar a los jóvenes en ese camino de búsqueda espiritual y artística.

El streamer sostuvo que los artistas tienen la posibilidad de transformar la experiencia humana mediante la belleza y relacionó la metáfora del fuego interior con la presencia de Dios en cada persona.

Su intervención terminó con una invitación a los jóvenes a descubrir esa fuerza espiritual y convertir sus propias vidas en una expresión artística.

Tras sus palabras, la vigilia continuó con las presentaciones de Nahuel Pennisi, quien interpretó Yo vengo a ofrecer mi corazón; Valentino Merlo, que cantó Tierra Zanta; y Maggie Cullen, con Oración del remanso.

Horas después del encuentro, Luquitas Rodríguez compartió su emoción en redes sociales, donde calificó la jornada como una noche histórica para él y para el pueblo argentino.

El discurso fue uno de los momentos en los que la literatura, la música y la fe se encontraron durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, con referencias a escritores que forman parte de la identidad cultural del país, reivindicando la tradición argentina.