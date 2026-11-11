Gran expectativa en Perú por la llegada del Papa León XIV: cómo será su agenda

Después de concluir su visita a la Argentina, el Papa León XIV viajará este miércoles 11 de noviembre a Perú , donde comenzará la última etapa de su gira por Sudamérica. Su llegada genera una gran expectativa entre los fieles, especialmente en Chiclayo, ciudad donde fue obispo y desarrolló parte de su actividad pastoral.

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El Pontífice arribará a las 17:30, hora local (19:30 de la Argentina), a la Base Aérea del Callao, en Lima. Allí será recibido oficialmente antes de iniciar una agenda de seis días que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre.

El viaje tendrá un significado especial para Robert Prevost, quien vivió alrededor de dos décadas en territorio peruano y obtuvo la nacionalidad de ese país en 2015. Además de las celebraciones religiosas y los encuentros con los fieles, su visita estará atravesada por el contexto político y la preocupación por su salud.

La relación de León XIV con Perú comenzó mucho antes de su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica. Entre 1985 y 1986, y posteriormente entre 1988 y 1998, desarrolló distintas tareas religiosas en ciudades como Piura, Chulucanas y Trujillo.

Más adelante, entre 2015 y 2023, se desempeñó como obispo de Chiclayo, una ciudad ubicada a unos 770 kilómetros al norte de Lima. Durante esos años consolidó su vínculo con la comunidad local, que ahora espera su regreso como Papa.

En septiembre, durante una conversación con monseñor Guillermo Inca Pereda, secretario general interino de la Conferencia Episcopal, Prevost expresó: “Al final vuelvo a casa”, una frase que refleja su cercanía con el país.

La expectativa también se extiende a otras regiones peruanas, donde se preparan actividades religiosas y encuentros multitudinarios para recibir al Pontífice.

Preocupación por la salud de León XIV y las visitas a ciudades de altura

Uno de los aspectos que genera atención es el recorrido del Papa por localidades ubicadas a gran altura sobre el nivel del mar.

Entre los destinos previstos se encuentran Santa Cruz de Succhabamba, a 2.035 metros de altura, y Cusco, a 3.399 metros, donde participará de celebraciones y encuentros con comunidades religiosas.

La preocupación está relacionada con una reciente intervención quirúrgica a la que, según la información difundida, fue sometido el Pontífice para extraer un tumor maligno de su pulmón derecho.

La exigencia física de los traslados y las actividades previstas en zonas de altura genera interrogantes sobre cómo afrontará el recorrido. Sin embargo, la agenda difundida mantiene las actividades programadas para ambas localidades.

La visita se desarrollará en medio de tensiones políticas

El viaje también tendrá un componente institucional. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, será la encargada de recibir al Papa durante la ceremonia oficial de bienvenida en Lima.

La llegada del Pontífice se produce poco después de que Fujimori cumpliera sus primeros 100 días de gestión, en un escenario de cuestionamientos políticos y una caída de su imagen pública.

De acuerdo con un sondeo de la consultora Imasen citado en la información difundida, el 61,2% de los consultados desaprueba su administración, mientras que el 37,7% la respalda.

En este contexto, la visita papal concentra la atención de la sociedad peruana tanto por su dimensión religiosa como por los encuentros institucionales previstos.

Posibles encuentros con víctimas de abusos en la Iglesia

Otro de los temas que podría formar parte de la agenda es el diálogo con víctimas de abusos sexuales vinculados a instituciones religiosas.

Tras reunirse en Buenos Aires con cinco víctimas, se espera que León XIV mantenga un nuevo encuentro en Lima durante el jueves 12 de noviembre.

Entre los posibles participantes se encuentran personas afectadas por el caso del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa fundada en Perú en 1971 y disuelta en 2025 por el Papa Francisco, después de investigaciones sobre múltiples denuncias de abusos.

Las víctimas reclaman medidas de reparación, justicia y prevención. El eventual encuentro podría convertirse en uno de los momentos más relevantes de la visita.

La agenda del Papa León XIV en Perú

La visita comenzará este miércoles 11 de noviembre en Lima, donde el Pontífice participará de la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno. Posteriormente, mantendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Gran Teatro Nacional.

El jueves 12 estará dedicado a las actividades religiosas en Lima. Se reunirá con los obispos peruanos, participará de una celebración en la Catedral y mantendrá un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano. Por la tarde, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

El viernes 13 llegará a Chiclayo, donde celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y participará de encuentros con religiosos, sacerdotes y estudiantes universitarios. Será uno de los momentos más esperados por la comunidad en la que desarrolló su misión pastoral.

El sábado 14 visitará Santa Cruz de Succhabamba, donde presidirá una misa, y posteriormente regresará a Chiclayo para participar de un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo 15 viajará a Cusco, donde se reunirá con fieles y representantes de la religiosidad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Luego se trasladará a Pucallpa para mantener un encuentro con representantes de los pueblos amazónicos y celebrar una misa.

Finalmente, el lunes 16 de noviembre, León XIV visitará una casa de acogida para adultos mayores y celebrará una última misa en la Base Aérea Las Palmas. La ceremonia de despedida está prevista para las 13:15, mientras que su partida hacia Roma será a las 13:45, hora peruana.

De esta manera, el Papa concluirá su recorrido por Perú, un país con el que mantiene una relación personal y religiosa desde hace décadas. Diario Oficial El Peruano