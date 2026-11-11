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11 de noviembre de 2026 - 10:48
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Un exjugador del fútbol argentino contó cómo fue custodiar al papa León XIV en Uruguay

Pablo Melo, quien jugó en Tiro Federal y San Martín de San Juan, formó parte del dispositivo de custodia del Pontífice durante su visita a Uruguay.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un exjugador del fútbol argentino contó cómo fue custodiar al papa León XIV en Uruguay.

Un exjugador del fútbol argentino contó cómo fue custodiar al papa León XIV en Uruguay.

El paso del papa León XIV por Uruguay dejó una historia particular que vinculó al ámbito religioso con el deportivo. Pablo Melo, exjugador uruguayo que jugó en equipos del fútbol argentino durante los primeros años del siglo XXI, integró el equipo de seguridad encargado de custodiar al Sumo Pontífice durante su visita a Paysandú.

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El antiguo defensor, que actualmente se desempeña en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y trabaja para una empresa privada de seguridad, fue convocado para colaborar con el operativo de protección oficial. Su participación quedó registrada en una fotografía junto al máximo referente de la Iglesia Católica, que rápidamente se difundió en las redes sociales.

La fotografía se tomó en el espacio preparado para recibir al Papa en Paysandú y retrató a Melo junto a León XIV. La postal no tardó en llamar la atención y generó repercusiones tanto en Uruguay como en otros países.

De todos modos, el propio exdefensor se encargó de precisar cuál había sido su verdadera función durante el operativo. En una entrevista con la emisora uruguaya El Espectador, contó: “Estuvimos charlando un rato. Yo estaba custodiando el escenario en realidad. Fue en Paysandú. Justo se levantó una foto donde se cruza él y estoy yo y, bueno, se magnificó un montón el tema. Ellos tienen una seguridad recontra especial y nosotros en realidad estábamos como apoyo”.

Melo evitó adjudicarse un papel central en el procedimiento y aclaró que la responsabilidad principal de la custodia recayó sobre los agentes de seguridad del Vaticano, un equipo con preparación específica.

Su tarea, al igual que la de los demás integrantes locales, consistió en brindar apoyo. Pese a ello, compartir ese momento de cercanía con una personalidad de semejante relevancia lo impactó mucho más de lo que imaginaba.

La cercanía con el Papa dejó una huella personal en el ex defensor

Al margen de sus responsabilidades durante el operativo, Melo contó que el encuentro le provocó una emoción inesperada en el plano personal.

“Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca. Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo”, expresó durante la misma conversación.

El exfutbolista también compartió sus sensaciones sobre la oportunidad de encontrarse a escasos metros de una figura con reconocimiento internacional. “Me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado”, inidicó. Una oportunidad que, según declaró, difícilmente vuelva a darse.

Melo también comparó los mecanismos de protección que conoció durante su trayectoria en el fútbol con el esquema organizado para resguardar al Sumo Pontífice. Al respecto, señaló que el procedimiento “no fue tan flexible como en la AUF”, una observación que refleja las estrictas normas y la compleja organización que demandó la visita papal.

Un paso por el fútbol argentino que lo llevó a Rosario y San Juan

El recorrido de Pablo Melo por el fútbol argentino incluyó dos instituciones del interior. Su primera experiencia fue en Tiro Federal de Rosario, al que se incorporó en 2006, durante una temporada especial para la entidad: el equipo conocido como el Fortín del Parque competía en la máxima categoría y tuvo la oportunidad de medirse con algunos de los principales conjuntos del país.

Durante su paso por el club, el defensor disputó 14 encuentros, entre ellos uno frente a River Plate, que terminó con una contundente derrota por 5-0 para los rosarinos. Al finalizar ese semestre, Tiro Federal perdió la categoría y bajó a la Primera B Nacional.

En 2011, el zaguero se incorporó a San Martín de San Juan, institución en la que volvió a competir en la segunda división del fútbol nacional y disputó un total de 10 encuentros. Una vez finalizada su experiencia en el país, Melo regresó a Uruguay, donde continuó su trayectoria en equipos como Danubio, Nacional y Cerro.

En paralelo, desarrolló una actividad profesional relacionada con los servicios de protección y vigilancia dentro del deporte. Esa faceta lo llevó a participar del operativo organizado por la llegada del papa León XIV, una circunstancia inesperada que terminó dándole una exposición pública que no había buscado.

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