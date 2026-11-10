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10 de noviembre de 2026 - 17:21
Jujuy.

Ruta 9: qué obras contempla el proyecto Travesía Urbana y qué se espera para iniciarlo

Buscan avanzar con la Travesía Urbana sobre la Ruta 9, una obra que apunta a mejorar la circulación y la seguridad vial en Alto Comedero.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Ruta 9: proyecto Travesía Urbana.

Ruta 9: proyecto Travesía Urbana.

El Gobierno de Jujuy informó que más del 95% de los vecinos consultados manifestó su apoyo al proyecto de la Travesía Urbana sobre la Ruta 9, una obra que busca mejorar la circulación vehicular, la seguridad vial y la conectividad entre Alto Comedero y localidades cercanas. Según las autoridades provinciales, el porcentaje surge de consultas realizadas en la zona.

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La iniciativa contempla modificaciones en la infraestructura vial, la construcción de pasarelas peatonales, desagües pluviales y obras complementarias para el transporte público. Sin embargo, su ejecución todavía depende de autorizaciones administrativas de Vialidad Nacional.

Además, se prevén obras de desagües pluviales, reordenamiento de servicios básicos y pavimentación de calles utilizadas por el transporte público. De acuerdo con el Gobierno provincial, estas intervenciones buscan mejorar la conexión entre distintos sectores y reducir los riesgos para conductores y peatones.

Ruta 9 (foto ilustrativa).

Ruta 9 (foto ilustrativa).

Los datos de accidentes en el cruce de las rutas 8 y 9

Uno de los argumentos presentados por las autoridades para avanzar con la obra es la cantidad de siniestros viales registrados en el sector.

Según los datos difundidos por el Ejecutivo provincial, durante los últimos cinco años se produjeron 105 incidentes de tránsito y 42 víctimas fatales en el cruce de las rutas 8 y 9.

El Gobierno sostiene que las modificaciones previstas permitirán mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los accesos más utilizados por los vecinos de Alto Comedero y localidades cercanas.

El Gobierno asegura que más del 95% de los consultados apoya el proyecto

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, destacó las reuniones que mantuvo el gobernador Carlos Sadir con vecinos de Alto Comedero y Los Alisos para presentar las características de la iniciativa.

Según informó el funcionario, las consultas locales reflejaron un nivel de aceptación superior al 95%. No se precisaron públicamente la cantidad total de personas encuestadas ni la metodología utilizada para obtener ese porcentaje.

Siufi señaló que el Gobierno busca iniciar los trabajos cuanto antes y aseguró que “está todo indicado como para que esta obra arranque”.

Por qué todavía no comenzaron los trabajos

Pese a contar con financiamiento, la provincia sostiene que el proyecto permanece pendiente de una autorización de Vialidad Nacional.

Siufi indicó que el organismo nacional mantiene sin aprobar el denominado «nodo 8» desde hace más de 45 días, una situación que, según el Ejecutivo jujeño, impide avanzar con la ejecución de la obra.

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