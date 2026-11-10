Malvinas: Argentina y Reino Unido se enfrentaron ante un tribunal internacional por la explotación petrolera

La disputa entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas sumó este martes un nuevo capítulo internacional. Ambos países se enfrentaron ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, por el proyecto petrolero Sea Lion, que busca explotar hidrocarburos en aguas cuya soberanía es reclamada por Argentina.

Mundo. Islas Malvinas: El Tribunal del Mar fijó audiencias para noviembre por la explotación petrolera

País. Malvinas: denunciaron destrozos en homenajes a soldados argentinos en el Cementerio de Darwin

Durante la primera audiencia, la delegación argentina solicitó medidas provisionales para impedir que avance la explotación petrolera. El Reino Unido rechazó el pedido, cuestionó la competencia del tribunal y defendió el derecho de los habitantes de las islas a utilizar sus recursos naturales.

El embajador Mario Oyarzábal encabezó la presentación argentina y sostuvo que la explotación unilateral de recursos en una zona cuya soberanía continúa en disputa viola obligaciones internacionales.

“Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, afirmó ante los jueces. La postura argentina se apoya en resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la controversia de soberanía y llaman a evitar decisiones unilaterales mientras no exista una solución.

El Gobierno pidió impedir el avance del proyecto Sea Lion, evitar nuevas autorizaciones de explotación y garantizar la protección del ambiente marino.

Reino Unido rechazó el reclamo argentino

La fiscal general británica, Ellie Reeves, encabezó la respuesta del Reino Unido y aseguró que las medidas solicitadas por Argentina tendrían consecuencias económicas graves para los habitantes del archipiélago.

Según la representante británica, suspender el proyecto impediría que los isleños aprovechen recursos que Londres considera propios. También defendió el principio de autodeterminación y rechazó la posición argentina sobre la soberanía.

“El Reino Unido rechaza categóricamente la reivindicación de Argentina”, sostuvo Reeves durante su exposición.

Conflicto por Malvinas.

Los riesgos ambientales y la explotación petrolera

Otro de los argumentos argentinos estuvo relacionado con las posibles consecuencias ambientales de las perforaciones. Oyarzábal advirtió que un derrame de petróleo podría alcanzar aguas argentinas que no forman parte de la controversia territorial. Además, remarcó que los hidrocarburos son recursos no renovables y que su extracción produciría consecuencias irreversibles.

“El petróleo, una vez extraído, no puede ser devuelto”, afirmó. La delegación argentina también cuestionó el posible destino de los ingresos fiscales del proyecto y su relación con los gastos de defensa británicos en las islas.

Qué puede pasar con el reclamo argentino

Las audiencias continuarán este miércoles 11 de noviembre. El tribunal deberá determinar si corresponde ordenar medidas provisionales que frenen el proyecto petrolero mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará el fondo de la controversia.

La decisión podría conocerse alrededor del viernes 13 de noviembre, aunque existe la posibilidad de que se anuncie durante la semana siguiente.

El proceso no resolverá la soberanía de las Islas Malvinas. Su objetivo inmediato es establecer si corresponde suspender o limitar las actividades petroleras mientras continúa la disputa jurídica entre ambos países.