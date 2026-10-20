Malvinas: denunciaron destrozos en homenajes a soldados argentinos en el Cementerio de Darwin

Un informe realizado por el canal chileno Teletrece reveló que placas recordatorias, rosarios, cintas y figuras religiosas dedicadas a los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas aparecieron dañados y abandonados fuera del Cementerio de Darwin , donde descansan los restos de 249 combatientes argentinos.

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Las imágenes fueron registradas por el periodista Samuel Rojas Terán, quien viajó a las islas a principios de octubre y encontró numerosos objetos acumulados entre los pastizales, detrás de la cerca blanca que rodea el cementerio y a espaldas de la Cruz Mayor.

Entre los elementos había piezas de cerámica rotas, placas metálicas, pulseras y otras ofrendas que habían sido depositadas por familiares y visitantes para recordar a los soldados argentinos.

Uno de los hallazgos más llamativos fue una placa colocada en abril de 2026 por una emisora de Comodoro Rivadavia, que llevaba la inscripción:

"El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une" "El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une"

Según explicó el periodista chileno, algunos de los homenajes habrían sido retirados por contener referencias a las Islas Malvinas, denominación argentina que no es aceptada por las autoridades británicas del archipiélago.

"Gran parte de las placas que estaban ahí decían por lo menos Malvinas, yo eso lo pude constatar" "Gran parte de las placas que estaban ahí decían por lo menos Malvinas, yo eso lo pude constatar"

Señaló Rojas Terán en diálogo con Radio Rivadavia.

El periodista también observó restos de pegamento en los lugares donde anteriormente estaban colocadas las placas, lo que indicaría que algunas fueron arrancadas de sus emplazamientos originales.

Sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer quién retiró los homenajes ni si existió alguna orden para hacerlo.

Qué se sabe sobre los destrozos en el Cementerio de Darwin

El Cementerio de Darwin se encuentra a unos 40 minutos de Puerto Argentino, en una zona aislada de las Islas Malvinas. Es uno de los sitios de mayor valor histórico y emocional para los argentinos, especialmente para los familiares de quienes murieron durante el conflicto bélico de 1982.

De acuerdo con el informe de Teletrece, una empresa local contratada por familiares de los combatientes argentinos se encarga del mantenimiento del predio.

Durante la visita del equipo periodístico, trabajadores realizaban tareas de pintura y acondicionamiento del terreno, aunque no brindaron explicaciones sobre el destino de las placas y los objetos encontrados fuera del cementerio.

El informe también expuso las restricciones y tensiones existentes en torno al uso de la denominación Malvinas en el archipiélago, aunque no se acreditó que esas circunstancias expliquen el retiro de las ofrendas.

El Cementerio de Darwin, símbolo de memoria para los argentinos

El cementerio fue construido en 1983, luego de la guerra, bajo la dirección del coronel británico Geoffrey Cardozo, quien se encargó de reunir los cuerpos de soldados argentinos que habían quedado dispersos en diferentes sectores de las islas.

Entre 2001 y 2004, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur impulsó una reconstrucción del lugar con el apoyo del empresario Eduardo Eurnekian. Las obras incluyeron nuevas cruces, lápidas y un cenotafio con los nombres de los 649 argentinos fallecidos durante el conflicto.

En 2008, el Estado argentino declaró al Cementerio de Darwin como Lugar Histórico Nacional.

Además, a partir de 2017 se desarrolló un proceso de identificación de soldados mediante estudios de ADN, gracias a un acuerdo entre Argentina y el Reino Unido con la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Este trabajo permitió devolverles la identidad a numerosos combatientes que durante décadas habían permanecido enterrados bajo la inscripción

"Soldado argentino solo conocido por Dios" "Soldado argentino solo conocido por Dios"

Actualmente, el Cementerio de Darwin continúa siendo un lugar de homenaje y memoria, donde familiares, excombatientes y delegaciones argentinas depositan flores, cartas, rosarios y placas para mantener vivo el recuerdo de quienes murieron en la Guerra de Malvinas.

Las imágenes difundidas por la televisión chilena generaron preocupación por el estado de conservación y el respeto hacia las ofrendas dedicadas a los soldados argentinos.