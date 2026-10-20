Islas Malvinas: El Tribunal del Mar fijó audiencias para noviembre por la explotación petrolera

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo, Alemania, fijó para el 10 y 11 de noviembre de 2026 las audiencias orales por el reclamo presentado por Argentina contra el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas .

País. Islas Malvinas: Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera de Sea Lion

El procedimiento se enmarca en el pedido de medidas provisionales que el Gobierno argentino presentó el 13 de octubre, con el objetivo de frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte del archipiélago, mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá resolver la controversia de fondo.

Las audiencias serán públicas y se transmitirán en vivo a través del sitio web del ITLOS. Durante las presentaciones, los jueces evaluarán si existen fundamentos jurídicos y razones de urgencia para disponer las medidas solicitadas por Argentina.

La presentación argentina solicita que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera en la zona. Además, pide que se abstenga de utilizar información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese las acciones que obstaculicen el cumplimiento de obligaciones ambientales y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la disputa.

Uno de los principales argumentos del Gobierno nacional está relacionado con los riesgos ambientales de la actividad petrolera en el Atlántico Sur. Según el planteo argentino, un eventual derrame podría extenderse hacia aguas bajo jurisdicción nacional y generar daños irreversibles en el medio marino.

El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno

El escrito también cuestiona la experiencia operativa de las empresas involucradas en el desarrollo del yacimiento: la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

El avance del proyecto Sea Lion

El yacimiento se encuentra a unos 198 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y ocupa un área de aproximadamente 541 kilómetros cuadrados. Las empresas responsables establecieron como objetivo comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028.

De acuerdo con los informes citados en la presentación argentina, las tareas de perforación de la primera fase estaban previstas para comenzar a principios de 2027. El desarrollo completo contempla 23 pozos, seis centros de producción y un buque destinado al procesamiento, almacenamiento y descarga de petróleo.

El Gobierno argentino también cuestiona la decisión de las autoridades de las islas de extender por cinco años las licencias de producción de hidrocarburos, medida anunciada el 21 de septiembre, una semana antes del inicio formal del arbitraje.

La posición del Reino Unido

El Gobierno británico confirmó que participará del proceso arbitral, aunque sostuvo que la presentación argentina no invalida las licencias emitidas por las autoridades de las islas ni obliga a detener las actividades hidrocarburíferas.

La ministra británica de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó que el Reino Unido cumplirá con sus obligaciones internacionales y señaló que las medidas provisionales que eventualmente dicte el tribunal serán vinculantes para las partes.

Ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran

En paralelo, Londres anunció la activación de mecanismos legales para proteger los intereses comerciales británicos frente a posibles medidas argentinas que afecten a sus empresas.

Las audiencias del 10 y 11 de noviembre serán una instancia clave para determinar si el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dispone medidas urgentes mientras continúa el proceso arbitral. Una eventual decisión favorable a Argentina sería obligatoria para el Reino Unido, aunque el tribunal arbitral posterior podría mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas.