Rige alerta en Jujuy por viento norte y aumento de temperaturas: desde cuándo y en qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este martes 20 de octubre la alerta amarilla por viento para distintas localidades de Jujuy. El fenómeno comenzará a intensificarse durante la tarde, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h y un aumento de las temperaturas acompañado de condiciones muy secas.
La advertencia continuará vigente durante el miércoles 21 de octubre en las mismas zonas, mientras que el pronóstico anticipa máximas cercanas a los 28°C para los próximos días.
Qué localidades están bajo alerta amarilla por viento
Según el SMN, desde la tarde de este martes se espera viento norte con velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Las zonas alcanzadas por la alerta son:
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Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.
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Zona montañosa de Humahuaca.
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Zona montañosa de Tilcara.
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Zona montañosa de Tumbaya.
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Cordillera de Cochinoca.
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Cordillera de Rinconada.
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Cordillera de Santa Catalina.
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Cordillera de Susques.
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Puna de Susques.
Además de las fuertes ráfagas, el fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas.
Alerta amarilla por vientos para Jujuy
Hasta cuándo seguirá el viento norte y cuándo bajarán las temperaturas
Para el miércoles 21 de octubre se mantendrá la alerta amarilla en las localidades mencionadas, con viento norte y tiempo seco. Estas condiciones estarán acompañadas por un ascenso térmico, con máximas que rondarían entre los 27°C y 28°C durante los próximos días.
Sin embargo, el pronóstico anticipa un nuevo cambio hacia el sábado 24 de octubre, cuando las temperaturas comenzarían a descender. Desde esa jornada, las máximas no superarían los 19°C y volvería la probabilidad de lluvias en Jujuy, después de varios días marcados por el viento y las temperaturas elevadas.
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