Rige alerta en Jujuy por viento norte y aumento de temperaturas: desde cuándo y en qué zonas

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este martes 20 de octubre la alerta amarilla por viento para distintas localidades de Jujuy. El fenómeno comenzará a intensificarse durante la tarde, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h y un aumento de las temperaturas acompañado de condiciones muy secas.

La advertencia continuará vigente durante el miércoles 21 de octubre en las mismas zonas, mientras que el pronóstico anticipa máximas cercanas a los 28°C para los próximos días.

Qué localidades están bajo alerta amarilla por viento Según el SMN, desde la tarde de este martes se espera viento norte con velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Las zonas alcanzadas por la alerta son:

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.

Zona montañosa de Humahuaca.

Zona montañosa de Tilcara.

Zona montañosa de Tumbaya.

Cordillera de Cochinoca.

Cordillera de Rinconada.

Cordillera de Santa Catalina.

Cordillera de Susques.

Puna de Susques. Además de las fuertes ráfagas, el fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas.

Alerta amarilla por vientos para Jujuy Hasta cuándo seguirá el viento norte y cuándo bajarán las temperaturas Para el miércoles 21 de octubre se mantendrá la alerta amarilla en las localidades mencionadas, con viento norte y tiempo seco. Estas condiciones estarán acompañadas por un ascenso térmico, con máximas que rondarían entre los 27°C y 28°C durante los próximos días. Sin embargo, el pronóstico anticipa un nuevo cambio hacia el sábado 24 de octubre, cuando las temperaturas comenzarían a descender. Desde esa jornada, las máximas no superarían los 19°C y volvería la probabilidad de lluvias en Jujuy, después de varios días marcados por el viento y las temperaturas elevadas.

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