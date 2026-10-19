Cena Blanca 2026 en Jujuy: cuánto cuestan los trajes y cuáles son los colores en tendencia

La Cena Blanca 2026 en Jujuy se realizará el próximo viernes 4 de diciembre y los estudiantes que finalizarán el secundario ya comenzaron a buscar sus trajes para una de las noches más esperadas del año.

Jujuy. La Cena Blanca 2026 de San Salvador de Jujuy será el viernes 4 de diciembre

En diálogo con Canal 4, una vendedora de un local especializado explicó cuáles son las promociones disponibles, los colores que marcarán tendencia este año y qué opciones buscan principalmente los jóvenes para celebrar su egreso.

Una de las principales opciones que ofrecen los comercios es un conjunto completo que incluye traje, camisa, corbata y pañuelo. Se trata de una promoción que se mantiene desde hace aproximadamente un año y que, según la comerciante, es la más solicitada por los estudiantes y sus familias.

"Tenemos el traje, la camisa, la corbata y el pañuelito que viene desde $160.000, todo completo", explicó la vendedora.

Sin embargo, también existen alternativas de mayor valor para quienes buscan modelos diferentes o materiales especiales. En el local ofrecen distintos tipos de sacos y trajes, con precios que pueden llegar hasta los $470.000 en el caso de los diseños satinados.

De esta manera, los valores varían considerablemente según las características de cada conjunto, mientras que las promociones permiten acceder a una vestimenta completa por un precio inicial más económico.

Los colores que serán tendencia en la Cena Blanca

Aunque los tonos clásicos continúan siendo una elección habitual, algunos estudiantes buscan innovar con colores diferentes para su noche de egresados.

La vendedora señaló que entre las principales consultas para este año aparecen los tonos verdes y chocolate, aunque el negro sigue siendo una de las alternativas tradicionales: "Buscan otras cosas nuevas piden verde", comentó.

Además, explicó que el comercio cuenta con una amplia variedad de tonalidades, entre ellas verde natural, celeste, azulino y azul Francia.

Estas opciones permiten que los jóvenes puedan elegir una vestimenta acorde con sus preferencias, desde conjuntos clásicos hasta propuestas más llamativas para la celebración.

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Cómo son las pruebas y los arreglos de los trajes

Otro de los aspectos que tienen en cuenta los estudiantes es el ajuste de la vestimenta. En el comercio consultado ofrecen la posibilidad de realizar modificaciones para que cada conjunto quede adaptado a las medidas de quien lo utilizará.

"Vienen, se miden, los mandamos al taller, los arreglan y ya se van con su traje listo", detalló la vendedora.

Este servicio permite realizar los ajustes necesarios antes de la celebración y contar con el conjunto preparado para la fecha del evento.