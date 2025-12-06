sábado 06 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de diciembre de 2025 - 10:15
Solidaridad.

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

La Cena Blanca 2025 fue suspendida por una intensa tormenta que azotó Ciudad Cultural. Trabajadores jujeños ofrecen ayuda y servicios solidarios.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

La Cena Blanca 2025 quedó suspendida para hoy luego de una intensa tormenta que sorprendió a estudiantes y familias en Ciudad Cultural, donde la lluvia y las ráfagas de viento impidieron continuar con la celebración prevista para su gran noche de despedida escolar.

Lee además
Cena Blanca suspendida video
Egresados.

Por la tormenta, suspendieron la Cena Blanca
hoy es la cena blanca 2025 en san salvador de jujuy: todo lo que tenes que saber video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

A pesar del impacto emocional, la respuesta social fue inmediata. Maquilladoras, peluqueros, estilistas, lavanderías, comercios y numerosos jujeños se ofrecieron a colaborar para que los jóvenes puedan presentarse nuevamente este sábado tal como lo habían soñado. Algunos incluso prestan vestidos o trajes para quienes los perdieron por completo.

Cómo seguir colaborando

Los trabajadores o voluntarios que deseen ofrecer servicios o ayuda todavía pueden sumarse durante el día. La iniciativa busca que cada estudiante llegue a su Cena Blanca con la mejor versión posible de una noche que esperan desde hace años.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por la tormenta, suspendieron la Cena Blanca

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Este viernes es el último día para abonar las tarjetas para la Cena Blanca 2025

Lo que se lee ahora
Cómo va a estar el clima y los ingresos para la Cena Blanca 2025 - Imagen de archivo 
Emoción.

Cena Blanca 2025: así funcionará el ingreso según el clima y las listas de control

Por  Federico Franco

Las más leídas

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico video
Suspensión.

Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Cena Blanca suspendida
Egresados.

Por la tormenta, suspendieron la Cena Blanca

Aguinaldo.
Diciembre.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Cena Blanca suspendida video
Temporal.

Remarcan que la Cena Blanca fue suspendida por seguridad: "Fue la mejor decisión", señalaron desde el SAME

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel