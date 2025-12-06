Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

La Cena Blanca 2025 quedó suspendida para hoy luego de una intensa tormenta que sorprendió a estudiantes y familias en Ciudad Cultural, donde la lluvia y las ráfagas de viento impidieron continuar con la celebración prevista para su gran noche de despedida escolar.

La noche que miles de estudiantes esperaban terminó de una forma inesperada. Una intensa tormenta con lluvia y fuertes ráfagas de viento obligó a suspender la Cena Blanca 2025, prevista en Ciudad Cultural. Los adolescentes quedaron con sus trajes mojados, maquillajes corridos y peinados arruinados, mientras muchas familias vieron frustrado el esfuerzo económico que acompañó esta celebración tan significativa.

A pesar del impacto emocional, la respuesta social fue inmediata. Maquilladoras, peluqueros, estilistas, lavanderías, comercios y numerosos jujeños se ofrecieron a colaborar para que los jóvenes puedan presentarse nuevamente este sábado tal como lo habían soñado. Algunos incluso prestan vestidos o trajes para quienes los perdieron por completo.

Solidaridad para la Cena Blanca Con cerca de 3.900 estudiantes a la espera de retomar su fiesta de despedida escolar, la comunidad jujeña continúa sumándose con diferentes gestos solidarios. Para muchos, esta celebración simboliza el cierre de una etapa, y ver a los alumnos bajo la lluvia despertó la empatía de toda la provincia.

Cómo seguir colaborando Los trabajadores o voluntarios que deseen ofrecer servicios o ayuda todavía pueden sumarse durante el día. La iniciativa busca que cada estudiante llegue a su Cena Blanca con la mejor versión posible de una noche que esperan desde hace años.

