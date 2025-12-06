sábado 06 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de diciembre de 2025 - 09:52
Actualización.

Reprogramaron la Cena Blanca para este sábado: cómo estará el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica nubosidad, máxima de 26°C y chances de tormentas aisladas por la noche en San Salvador de Jujuy .

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
San Salvador de Jujuy.

San Salvador de Jujuy.

La Cena Blanca 2025, suspendida el jueves por intensas lluvias, se realizará este sábado 6 de diciembre en Ciudad Cultural. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones variables con nubosidad predominante, temperaturas entre 17°C y 26°C, y probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y noche.

Lee además
Colectivos desde las 18hs para Ciudad Cultural. video
Tránsito.

Este sábado los colectivos llegarán a Ciudad Cultural para la Cena Blanca
Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión
Solidaridad.

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

Durante la madrugada de hoy se dieron algunas lluvias aisladas con 10-40% de probabilidad de precipitación, viento leve del noroeste y 17°C. La mañana presentará cielo mayormente nublado, baja chance de lluvias, unos 20°C y viento del sur, mientras que la tarde mantendrá nubosidad con máxima de 26°C y viento del noreste.

Para la noche, el SMN prevé nuevamente tormentas aisladas (10-40% de probabilidad), 24°C y viento del suroeste, coincidiendo con el horario del evento a partir de las 20 horas.

Cena Blanca suspendida
Cena Blanca suspendida

Cena Blanca suspendida

Estudiantes y familias pueden consultar actualizaciones del SMN para planificar su asistencia, considerando el ingreso directo a la carpa en caso de precipitaciones según lo establecido por los organizadores.

Detalles de la Cena Blanca 2025

El evento se realizará en el predio de Ciudad Cultural. Hasta el momento se confirmó la presencia de 3.900 egresados.

El EAP informó que el cronograma del evento se mantendrá sin modificaciones en la nueva fecha. En caso de registrarse lluvias el sábado, los alumnos podrán ingresar directamente a la carpa a partir de las 20 horas, omitiendo la tradicional pasarela para garantizar el desarrollo normal de la cena.

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico
Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico

Tras la fuerte tormenta de este viernes, el Ente Autárquico que organiza el evento decidió suspender primero la pasarela y luego la Cena Blanca 2025. Martín Meyer, presidente del Ente, explicó los pormenores de la suspensión y como se resolvió la reprogramación.

Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana. Vamos a tener la misma modalidad”, y aclaró que “ si las condiciones climáticas permiten hacer la pasarela, se hace. Y si no directamente, a partir de las 20 horas, los chicos ya pueden ingresar a la carpa directamente”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este sábado los colectivos llegarán a Ciudad Cultural para la Cena Blanca

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

Cena Blanca 2025: así funcionará el ingreso según el clima y las listas de control

Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Remarcan que la Cena Blanca fue suspendida por seguridad: "Fue la mejor decisión", señalaron desde el SAME

Lo que se lee ahora
Cómo va a estar el clima y los ingresos para la Cena Blanca 2025 - Imagen de archivo 
Emoción.

Cena Blanca 2025: así funcionará el ingreso según el clima y las listas de control

Por  Federico Franco

Las más leídas

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico video
Suspensión.

Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Cena Blanca suspendida
Egresados.

Por la tormenta, suspendieron la Cena Blanca

Aguinaldo.
Diciembre.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Cena Blanca suspendida video
Temporal.

Remarcan que la Cena Blanca fue suspendida por seguridad: "Fue la mejor decisión", señalaron desde el SAME

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel