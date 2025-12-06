Reprogramaron la Cena Blanca para este sábado: cómo estará el tiempo

La Cena Blanca 2025, suspendida el jueves por intensas lluvias , se realizará este sábado 6 de diciembre en Ciudad Cultural. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones variables con nubosidad predominante, temperaturas entre 17°C y 26°C, y probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y noche.

Tránsito. Este sábado los colectivos llegarán a Ciudad Cultural para la Cena Blanca

Durante la madrugada de hoy se dieron algunas lluvias aisladas con 10-40% de probabilidad de precipitación, viento leve del noroeste y 17°C. La mañana presentará cielo mayormente nublado, baja chance de lluvias, unos 20°C y viento del sur, mientras que la tarde mantendrá nubosidad con máxima de 26°C y viento del noreste.

Para la noche, el SMN prevé nuevamente tormentas aisladas (10-40% de probabilidad), 24°C y viento del suroeste, coincidiendo con el horario del evento a partir de las 20 horas.

Estudiantes y familias pueden consultar actualizaciones del SMN para planificar su asistencia, considerando el ingreso directo a la carpa en caso de precipitaciones según lo establecido por los organizadores.

Detalles de la Cena Blanca 2025

El evento se realizará en el predio de Ciudad Cultural. Hasta el momento se confirmó la presencia de 3.900 egresados.

El EAP informó que el cronograma del evento se mantendrá sin modificaciones en la nueva fecha. En caso de registrarse lluvias el sábado, los alumnos podrán ingresar directamente a la carpa a partir de las 20 horas, omitiendo la tradicional pasarela para garantizar el desarrollo normal de la cena.

Tras la fuerte tormenta de este viernes, el Ente Autárquico que organiza el evento decidió suspender primero la pasarela y luego la Cena Blanca 2025. Martín Meyer, presidente del Ente, explicó los pormenores de la suspensión y como se resolvió la reprogramación.

“Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana. Vamos a tener la misma modalidad”, y aclaró que “ si las condiciones climáticas permiten hacer la pasarela, se hace. Y si no directamente, a partir de las 20 horas, los chicos ya pueden ingresar a la carpa directamente”.