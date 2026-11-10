Una jujeña de 92 años viajó a Córdoba a ver al Papa León XIV: "Este encuentro es todo un sueño"

Petrona es de San Pedro tiene 92 años y cumplió su sueño de ver al Papa León XIV. (Foto modificada con IA)

La visita del Papa León XIV a Córdoba dejó numerosas historias de fe y emoción entre los peregrinos que viajaron desde distintos puntos del país. Una de ellas fue la de Petrona, una mujer de 92 a punto de cumplir 93 años oriunda de San Pedro de Jujuy , que llegó hasta la provincia mediterránea con la ilusión de participar de la celebración religiosa y ver de cerca al Sumo Pontífice.

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En la previa de la llegada del Papa, el periodista de LN+ Pablo Corso Heduan dialogó con la mujer, quien estaba acompañada por su nieta. Durante la entrevista, Petrona compartió su emoción por el encuentro y relató parte de su historia de vida, marcada por la fe y su trabajo con niños.

La mujer no pudo ocultar su alegría al contar lo que significaba estar en Córdoba para presenciar la visita de León XIV. Conmovida por la oportunidad de participar de este acontecimiento, expresó que el viaje representaba un sueño cumplido.

“Chicas, parecería mentira, este encuentro todo fue un sueño. Dios me hizo realidad con estos ángeles que encontré y con mucha gente, millones y millones”, manifestó.

Durante la conversación, también compartió sus sentimientos mientras aguardaba la llegada del Pontífice.

“Estoy temblando de los nervios, la emoción. Esto es un encuentro tan bonito que me ha hecho Dios con todos ustedes”, expresó Petrona, quien además dedicó palabras de agradecimiento a las personas que la acompañaban y a los trabajadores de los medios de comunicación.

La historia de Petrona y su trabajo con niños desde muy joven

Durante la entrevista, la nieta de Petrona contó que su abuela dedicó gran parte de su vida a trabajar con niños. La mujer explicó que comenzó a realizar esta tarea cuando era muy joven y que continuó vinculada a la actividad incluso después de jubilarse.

Según relató, en un momento de su trayectoria fue incorporada por la Municipalidad y, aunque posteriormente accedió a la jubilación, decidió seguir colaborando con las actividades destinadas a la infancia.

Con la llegada de la pandemia de coronavirus, el comedor y la guardería donde trabajaba tuvieron que interrumpir sus actividades. Sin embargo, después de un período de inactividad, el proyecto volvió a ponerse en marcha con el acompañamiento de docentes y profesionales.

Petrona destacó especialmente a las mujeres que participan de esa tarea, a quienes llama cariñosamente “ángeles”, y explicó que actualmente continúan trabajando con niños, brindándoles acompañamiento educativo y desayuno.

Una vida marcada por la fe y el compromiso con los demás

La mujer también habló sobre la importancia que tiene la religión en su vida cotidiana y la manera en que su fe la acompañó durante tantos años.

“Bendito es el momento del encuentro con los ángeles, porque yo trabajo mucho con Dios, con Jesús, la Virgen María, San Juan y los ángeles”, expresó durante la entrevista.

Sus palabras reflejaron el significado que tenía para ella participar del encuentro con León XIV, después de una vida dedicada a la atención y el acompañamiento de niños.

El Papa León XIV reunió a miles de fieles en Córdoba

Este martes 10 de noviembre, el Papa León XIV llegó a Córdoba como parte de su visita apostólica a la Argentina. Su agenda incluyó una misa multitudinaria en el predio de la Escuela de Aviación Militar, en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), además de encuentros con representantes de la Iglesia.