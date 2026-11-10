martes 10 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2026 - 18:09
Jujuy.

Una jujeña de 92 años viajó a Córdoba a ver al Papa León XIV: "Este encuentro es todo un sueño"

Petrona, oriunda de San Pedro de Jujuy, emocionó con su testimonio antes de ver a León XIV. Contó su historia de trabajo con niños y su sueño de conocer al Papa.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Petrona es de San Pedro tiene 92 años y cumplió su sueño de ver al Papa León XIV. (Foto modificada con IA)

Petrona es de San Pedro tiene 92 años y cumplió su sueño de ver al Papa León XIV. (Foto modificada con IA)

La visita del Papa León XIV a Córdoba dejó numerosas historias de fe y emoción entre los peregrinos que viajaron desde distintos puntos del país. Una de ellas fue la de Petrona, una mujer de 92 a punto de cumplir 93 años oriunda de San Pedro de Jujuy, que llegó hasta la provincia mediterránea con la ilusión de participar de la celebración religiosa y ver de cerca al Sumo Pontífice.

Lee además
la misa del papa leon xiv en palermo, entre las mas multitudinarias de la historia
Visita Papal.

La misa del papa León XIV en Palermo, entre las más multitudinarias de la historia
El papa León XIV sostiene el báculo pastoral durante una ceremonia religiosa en su visita a la provincia de Córdoba.
Visita Papal.

El Papa León XIV recordó al Cura Brochero y Mama Antula y pidió construir una patria solidaria

En la previa de la llegada del Papa, el periodista de LN+ Pablo Corso Heduan dialogó con la mujer, quien estaba acompañada por su nieta. Durante la entrevista, Petrona compartió su emoción por el encuentro y relató parte de su historia de vida, marcada por la fe y su trabajo con niños.

“Estoy temblando de los nervios”: la emoción de Petrona por ver al Papa

La mujer no pudo ocultar su alegría al contar lo que significaba estar en Córdoba para presenciar la visita de León XIV. Conmovida por la oportunidad de participar de este acontecimiento, expresó que el viaje representaba un sueño cumplido.

“Chicas, parecería mentira, este encuentro todo fue un sueño. Dios me hizo realidad con estos ángeles que encontré y con mucha gente, millones y millones”, manifestó.

Durante la conversación, también compartió sus sentimientos mientras aguardaba la llegada del Pontífice.

“Estoy temblando de los nervios, la emoción. Esto es un encuentro tan bonito que me ha hecho Dios con todos ustedes”, expresó Petrona, quien además dedicó palabras de agradecimiento a las personas que la acompañaban y a los trabajadores de los medios de comunicación.

La historia de Petrona y su trabajo con niños desde muy joven

Durante la entrevista, la nieta de Petrona contó que su abuela dedicó gran parte de su vida a trabajar con niños. La mujer explicó que comenzó a realizar esta tarea cuando era muy joven y que continuó vinculada a la actividad incluso después de jubilarse.

Según relató, en un momento de su trayectoria fue incorporada por la Municipalidad y, aunque posteriormente accedió a la jubilación, decidió seguir colaborando con las actividades destinadas a la infancia.

Con la llegada de la pandemia de coronavirus, el comedor y la guardería donde trabajaba tuvieron que interrumpir sus actividades. Sin embargo, después de un período de inactividad, el proyecto volvió a ponerse en marcha con el acompañamiento de docentes y profesionales.

Petrona destacó especialmente a las mujeres que participan de esa tarea, a quienes llama cariñosamente “ángeles”, y explicó que actualmente continúan trabajando con niños, brindándoles acompañamiento educativo y desayuno.

Una vida marcada por la fe y el compromiso con los demás

La mujer también habló sobre la importancia que tiene la religión en su vida cotidiana y la manera en que su fe la acompañó durante tantos años.

“Bendito es el momento del encuentro con los ángeles, porque yo trabajo mucho con Dios, con Jesús, la Virgen María, San Juan y los ángeles”, expresó durante la entrevista.

Sus palabras reflejaron el significado que tenía para ella participar del encuentro con León XIV, después de una vida dedicada a la atención y el acompañamiento de niños.

El Papa León XIV reunió a miles de fieles en Córdoba

Este martes 10 de noviembre, el Papa León XIV llegó a Córdoba como parte de su visita apostólica a la Argentina. Su agenda incluyó una misa multitudinaria en el predio de la Escuela de Aviación Militar, en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), además de encuentros con representantes de la Iglesia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La misa del papa León XIV en Palermo, entre las más multitudinarias de la historia

El Papa León XIV recordó al Cura Brochero y Mama Antula y pidió construir una patria solidaria

"Alto anillito": la frase de un nene cordobés que hizo reír al Papa León XIV

"¿Dónde están los jóvenes?": la arenga del Papa León XIV desde el balcón del Arzobispado de Córdoba

Una diseñadora textil jujeña creó el poncho que recibirá el Papa León XIV en Argentina

Lo que se lee ahora
Colegas, compañeros y familiares del policia fallecido.
Jujuy.

Caminaron más de tres horas para despedir a Lucas Soto, el policía que murió en avenida Savio

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Día de la Tradición
País.

Día de la Tradición: por qué se celebra cada 10 de noviembre en Argentina

El papa León XIV en Palermo en la vigilia de los jóvenes
En vivo.

El papa León XIV a los jóvenes: "Gracias por esta acogida que solo Argentina puede dar"

Colegas, compañeros y familiares del policia fallecido.
Jujuy.

Caminaron más de tres horas para despedir a Lucas Soto, el policía que murió en avenida Savio

Se incendió un colectivo de San Cayetano cerca de la vieja terminal de Jujuy video
Jujuy.

Se incendió un colectivo de San Cayetano cerca de la vieja terminal de Jujuy

Los obispos le cantaron Volver al papa León XIV  video
Visita Papal.

Los obispos argentinos le cantaron el tango "Volver" al Papa León XIV durante una cena

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel