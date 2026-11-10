"¿Dónde están los jóvenes?": la arenga del Papa León XIV desde el balcón del Arzobispado de Córdoba

Emoción de los jóvenes fieles en el Arzobispado por las palabras del papa León XIV. (Ramiro Pereyra / La Voz)

El Papa León XIV protagonizó uno de los momentos más cercanos de su visita a Córdoba cuando salió al balcón del Arzobispado y saludó a una multitud que colmaba la avenida Hipólito Yrigoyen. En pleno corazón de Nueva Córdoba, un barrio caracterizado por la importante presencia de estudiantes universitarios llegados desde distintos puntos de Argentina, el Santo Padre dedicó parte de sus palabras especialmente a los jóvenes.

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Entre aplausos, ovaciones y muestras de afecto, el pontífice agradeció el recibimiento y destacó la posibilidad de compartir una jornada de fe. Sin embargo, uno de los momentos que más entusiasmo generó llegó cuando decidió dirigirse directamente a las nuevas generaciones.

“Demos gracias a Dios por el don de la fe, por el don de poder compartir así. Mirá cuántos han venido a las calles. Gracias por acogerme, gracias por este saludo”, expresó León XIV ante la multitud.

Luego, con un tono más cercano y buscando la respuesta de quienes lo escuchaban, destacó el entusiasmo de los presentes.

“Pero sobre todo demos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes?”, preguntó con insistencia.

La arenga tuvo un significado especial por el lugar elegido para el saludo. Nueva Córdoba es uno de los principales barrios universitarios del país, donde viven miles de estudiantes que dejan sus provincias para continuar sus estudios superiores.

Entre ellos también hay jóvenes jujeños que eligen Córdoba para formarse profesionalmente. Desde el histórico balcón del Arzobispado, el Papa puso a la juventud en el centro de su mensaje y convirtió un saludo breve en un intercambio cercano con quienes habían llegado para verlo.

El encuentro se produjo después de la misa multitudinaria celebrada en FAdeA y formó parte de las actividades del tercer día de León XIV en Argentina.