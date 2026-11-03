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3 de noviembre de 2026 - 08:12
País.

Juegos Evita 2026: quedaron oficialmente inaugurados con más de 7.000 deportistas

Los Juegos Evita 2026 reunieron a unos 7.000 jóvenes deportistas en Mar del Plata. Jujuy participa con más de 340 integrantes y comienza a competir este martes.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Delegación Jujeña de los Juegos Evita 2026

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La edición 2026 cuenta con unos 7.000 participantes de 700 localidades, distribuidos en 20 delegaciones. Las actividades se extenderán hasta el sábado 7 de noviembre y contemplan 38 disciplinas deportivas, de las cuales 31 son convencionales y siete adaptadas.

El acto inaugural estuvo acompañado por música, juegos de luces, cánticos y el entusiasmo de los jóvenes que colmaron las tribunas. Según la cobertura de El Territorio, cerca de 8.000 personas, entre deportistas, entrenadores, docentes y familiares, participaron de la celebración.

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Jujuy presente en los Juegos Evita 2026

La delegación jujeña llegó a Mar del Plata durante el fin de semana, después de un extenso viaje en seis colectivos. La representación provincial cuenta con más de 340 integrantes, entre deportistas, entrenadores y personal de acompañamiento.

Los deportistas jujeños participaron del acto inaugural entre risas, canticos y mucha ilusión en una nueva edicion de los Juegos. El secretario de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti, destacó la importancia de este encuentro y expresó: "Ya se comienzan a palpitar los Evita de lleno en esta ciudad maravillosa, donde verdaderamente se respira mucho deporte. Ver todas las delegaciones aquí es algo muy bonito. La nuestra, la jujeña, que se hace notar".

"Se respira mucho deporte" "Se respira mucho deporte"

Delegación Jujeña de los Juegos Evita 2026

Delegación Jujeña de los Juegos Evita 2026

Cuándo comienzan las competencias y en qué deportes participa Jujuy

Las competencias comienzan este martes 3 de noviembre, con actividades distribuidas en más de 40 escenarios deportivos y más de 30 sedes de Mar del Plata.

Entre las disciplinas en las que tendrán participación los representantes jujeños se encuentran atletismo, natación, futsal, bádminton, hockey, tenis de mesa, judo, lucha, canotaje, ciclismo, gimnasia artística, tiro con arco, vóley, rugby y boxeo.

Horarios de las competencias

  • 8:00: inicio de las pruebas de atletismo convencional en el EMDER. Por la tarde competirán los representantes de deporte adaptado.

  • 9:00: competencias de natación, con diferentes pruebas individuales y relevos.

  • 9:20: debut de Jujuy en futsal frente a Santa Cruz, en el Club AGP.

  • 10:00: comienzo de las competencias de bádminton masculino y femenino.

  • Durante la mañana: actividades de hockey, tenis de mesa, judo, lucha, canotaje, ciclismo, gimnasia artística, tiro con arco y vóley.

  • 14:00: inicio de las competencias de boxeo en el Complejo Nautilus Club.

Además de las disciplinas convencionales, los Juegos Evita incluyen siete deportes adaptados: atletismo, natación, básquet 3x3, tenis de mesa, vóleibol sentado, boccia y goalball.

La participación jujeña representa el cierre de un proceso de clasificación desarrollado durante el año mediante los Juegos Forja, que permitieron seleccionar a deportistas de diferentes localidades de la provincia.

Para que las familias puedan seguir de cerca los resultados, el Gobierno de Jujuy anunció transmisiones especiales desde Mar del Plata, de martes a viernes a partir de las 22 horas, a través de su canal oficial de YouTube.

Durante esos espacios se compartirán resultados, entrevistas y testimonios de los jóvenes que representan a la provincia.

TRANSMISIÓN OFICIAL DE LOS JUEGOS EVITA 2026

YouTube del Gobierno de Jujuy:

https://www.youtube.com/@GobiernodeJujuyOK

Las transmisiones se realizarán del martes 3 al viernes 6 de noviembre, desde las 22 horas.

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