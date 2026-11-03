Por qué el voto de Lionel Messi fue determinante en la definición del Balón de Oro 2026

Revelaron por qué el voto de Messi “tuvo un enorme peso” en la ceremonia del Balón de Oro 2026.

Lamine Yamal se quedó con el Trofeo Kopa 2026 al superar a Pau Cubarsí por una diferencia mínima de dos unidades ( 96 frente a 94 ). Curiosamente, la distancia entre ambos coincidió con la ventaja que Lionel Messi le otorgó al ordenar sus votos para los dos jóvenes surgidos de las inferiores del Barcelona .

El dato se conoció luego de que France Football y L’Équipe difundieran el recuento oficial de la elección, una vez concluida la ceremonia en Londres . De haber colocado a los dos futbolistas en el orden inverso, el rosarino habría modificado el resultado final y el ganador del premio habría sido otro.

La elección del Trofeo Kopa contempla un esquema de puntos en el que cada integrante del jurado otorga cinco unidades a su favorito, tres al futbolista que ubica en segundo lugar y una al tercero.

La votación está reservada a antiguos ganadores del Balón de Oro . En esta oportunidad, participaron 27 figuras históricas del fútbol, que debían establecer un podio con los mejores jugadores menores de 21 años al 31 de julio de 2026 .

Messi, quien acumula ocho Balones de Oro y lidera el historial de ganadores, definió su votación con Yamal como primera opción, Cubarsí en el segundo escalón e Ibrahim Maza, volante del Bayer Leverkusen, en la tercera posición. De acuerdo con la información publicada por L’Équipe, si el capitán argentino hubiera intercambiado sus dos primeras elecciones, el resultado de la premiación habría sido diferente.

La definición registró una de las diferencias más estrechas de los últimos años en la historia del galardón. Distintas figuras que ya habían obtenido el Balón de Oro eligieron al zaguero como su principal candidato, entre ellas Gianni Rivera, Karl-Heinz Rummenigge, Ruud Gullit, Marco van Basten y Roberto Baggio. Otros integrantes del jurado, en cambio, optaron por respaldar al delantero que juega por la banda.

Lionel Andrés Messi ha recibido el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

La paridad que reflejó el recuento final hizo que cada sufragio tuviera una incidencia importante en el desenlace. En ese contexto, la elección de Messi adquirió una relevancia especial y terminó convirtiéndose en uno de los datos destacados de la votación.

El argentino apostó por el dúo del Barcelona por tercera vez consecutiva

El respaldo de Messi a los dos jóvenes surgidos de las inferiores del FC Barcelona viene de temporadas anteriores. Tanto en 2024 como en 2025, el argentino ya los había incluido entre sus principales candidatos, una postura que refleja su reconocimiento al protagonismo que Yamal y Cubarsí alcanzaron en el máximo nivel del fútbol europeo.

Desde que se implementó el mecanismo de elección a cargo de antiguos ganadores del Balón de Oro, el rosarino repitió su fórmula en las tres votaciones realizadas: ubicar a los dos representantes del conjunto catalán por delante de los demás aspirantes.

En una publicación de su página oficial, el medio encargado de entregar el Balón de Oro destacó la incidencia determinante que tuvo la elección de Lionel Messi en la definición del premio.

También señaló que el respaldo del capitán argentino a los dos representantes del FC Barcelona ya se había manifestado en años anteriores y que esa postura refleja el reconocimiento a la influencia que ambos jóvenes formados en el club catalán consiguieron en el máximo nivel del fútbol europeo.

Con este nuevo reconocimiento, Yamal alcanzó un récord inédito: es el primer jugador que consigue adjudicarse el Trofeo Kopa durante tres años seguidos. El futbolista obtuvo 96 unidades en la votación de 2026 y volvió a quedarse con el premio al mejor talento joven, distinción que también había conquistado en 2024 y 2025.

Ibrahim Maza y el único voto que llegó desde la cancha del Mundial

Lo más llamativo de la elección del histórico capitán argentino apareció en el último lugar de su podio y no entre sus dos candidatos principales. Messi fue el único integrante del jurado que votó por Maza: ninguno de los otros 26 antiguos ganadores del Balón de Oro lo seleccionó entre sus tres favoritos.

Un antecedente que explica la elección

El antecedente que explica aquella elección se remonta al 15 de junio de 2026, cuando Argentina se enfrentó con Argelia en Kansas City, durante el encuentro que abrió la participación de ambos seleccionados en la fase de grupos del Mundial 2026.

El equipo argentino se impuso por 3-0, gracias a los tres tantos de su capitán. Sin embargo, Maza también dejó su huella en el partido: intervino en una jugada que terminó en gol y asistió a Farès Chaïbi, aunque la conquista fue invalidada por fuera de juego.

La personalidad que mostró el futbolista frente a uno de los principales aspirantes al título dejó una impresión en Messi, quien había sido su rival en aquella ocasión. Esa actuación volvió a cobrar relevancia cuatro meses más tarde, cuando el argentino decidió incluirlo entre sus elegidos en la votación oficial.

Con apenas 20 años, Maza también alcanzó un hito para su país: se convirtió en el primer representante de Argelia en aparecer entre los diez nominados al Trofeo Kopa, de acuerdo con lo publicado por la prensa francesa. En la actual temporada 2026/27, el volante registra tres tantos y la misma cantidad de asistencias en 11 encuentros disputados con el Bayer Leverkusen.

El podio definitivo de la votación se conformó de la siguiente manera: Lamine Yamal (España, FC Barcelona) con 96 puntos, seguido de Pau Cubarsí (España, FC Barcelona) con 94, Warren Zaïre-Emery (Francia, Paris Saint-Germain) con 20, Lennart Karl (Alemania, Bayern Múnich) con 10, Yan Diomandé (Costa de Marfil, RB Leipzig) con 8, Ayyoub Bouaddi (Marruecos, Lille) con 7, Kerim Alajbegovi (Bosnia y Herzegovina, RB Salzburgo) con 5, Éli Junior Kroupi (Francia, AFC Bournemouth) con 2, Ibrahim Maza (Argelia, Bayer Leverkusen) con 1 y Johan Manzambi (Suiza, SC Friburgo) con 0.

Entre las ausencias en la votación estuvieron Michel Platini, quien obtuvo el Balón de Oro en 1983, 1984 y 1985; Zinédine Zidane, ganador de la distinción en 1998; y Cristiano Ronaldo, que recibió el galardón en cinco oportunidades entre 2008 y 2017.

Pocos días antes de la ceremonia, el propio Ronaldo había sido elegido ganador del controvertido premio denominado “Balón de Oro de Todos los Tiempos”. La distinción surgió de una votación abierta al público, en la que cada participación tenía un costo de un euro y no existía un tope de votos por persona.

En la elección del futbolista más destacado de la temporada, Harry Kane ocupó el primer lugar al reunir 1.055 unidades. El segundo puesto fue para Kylian Mbappé, que alcanzó los 1.027 puntos, mientras que Lionel Messi terminó en la quinta posición, con un total de 612.