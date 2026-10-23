Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias 2026

Lionel Andrés Messi ha recibido el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento a su histórica carrera. Este viernes 23 de octubre, el futbolista argentino recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor , durante una ceremonia realizada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España.

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Vestido con traje negro y camisa blanca, el rosarino llegó al teatro luciendo la insignia que la propia princesa le había entregado durante la mañana. Su presencia generó una gran ovación entre los aficionados que se acercaron para saludarlo y acompañarlo en una jornada especial.

Con esta distinción, Messi se convirtió en el primer futbolista que recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes de manera individual desde la creación del galardón en 1987 .

El jurado, presidido por la exnadadora Teresa Perales, anunció su elección el pasado 3 de junio, después de evaluar 27 candidaturas de 12 nacionalidades.

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En los fundamentos de la decisión, destacaron su “deslumbrante talento”, su “excepcional trayectoria deportiva” y su “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

Además, señalaron que el capitán argentino se ganó el respeto y la admiración del mundo por su “constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

El emotivo recuerdo de Messi a su padre

Uno de los momentos más emotivos de la visita a España estuvo relacionado con el recuerdo de su padre, Jorge Messi, fallecido el pasado 8 de agosto.

El futbolista contó que su padre estaba especialmente entusiasmado con este reconocimiento y que había insistido para que viajara a recibirlo personalmente.

“Estaba muy ilusionado”, recordó Leo, al explicar que se trata de un galardón que va “más allá de lo que hace uno dentro de la cancha” y de todo lo conseguido durante su carrera.

“Seguramente lo estará disfrutando también”, agregó el argentino al recordar a su padre en una jornada cargada de emociones.

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Un encuentro con jóvenes y el reconocimiento del fútbol español

Antes de la ceremonia, Messi participó el jueves de una actividad denominada “El juego del 10”, desarrollada en el Palacio de los Deportes de Oviedo, con estudiantes de diferentes establecimientos educativos.

Durante el encuentro, el argentino compartió consejos con los jóvenes, habló sobre los valores del deporte y se reencontró con su excompañero Santi Cazorla.

Entre los presentes en las actividades también estuvo Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, quien elogió la trayectoria del rosarino.

“El legado de Leo en la historia del deporte y del fútbol es excepcional. Es un ejemplo de muchos valores en el plano humano y deportivo”, afirmó.

“Siempre es prestigioso que deportistas como él reciban premios como este”, añadió el entrenador.

Un premio que reconoce mucho más que sus títulos

El reconocimiento llega después de una carrera en la que Messi conquistó ocho Balones de Oro, cuatro Champions League y numerosos títulos con sus clubes y la Selección Argentina, incluida la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Sin embargo, el jurado también puso especial atención en su trabajo solidario, particularmente en las iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situaciones de vulnerabilidad.

Con este premio, Messi se suma a una lista de reconocimientos vinculados al fútbol que incluye a la selección de Brasil, distinguida en 2002; la selección española, premiada en 2010; y a Xavi Hernández e Iker Casillas, galardonados conjuntamente en 2012.

La distinción representa otro capítulo histórico para el futbolista argentino, que continúa recibiendo homenajes internacionales no solo por sus logros dentro de la cancha, sino también por su influencia y compromiso fuera de ella.