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8 de octubre de 2026 - 10:08
País.

"Ya está todo hecho, gracias Argentina": el nuevo mensaje de Lionel Messi tras su despedida

Lionel Messi volvió a emocionar a los argentinos con una publicación en redes sociales después de su despedida en el Monumental.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ya está todo hecho, gracias Argentina: el nuevo mensaje de Lionel Messi tras su despedida

"Ya está todo hecho, gracias Argentina": el nuevo mensaje de Lionel Messi tras su despedida

El posteo de Lionel Messi sobre sus sensaciones tras la despedida de la Selección: “Ya está todo hecho, gracias Argentina”

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El emotivo posteo de Lionel Messi tras despedirse de la Selección

El mensaje llegó después de la histórica noche del martes 6 de octubre en el estadio Monumental, donde Argentina derrotó 3 a 0 a Benín y miles de hinchas despidieron al futbolista rosarino. Messi convirtió uno de los goles y participó en los otros dos, cerrando su etapa en la Selección con una actuación destacada.

“Ya está todo hecho, gracias Argentina” “Ya está todo hecho, gracias Argentina”

El emotivo mensaje de Lionel Messi

A través de Instagram, el futbolista reconoció que comenzó a sentir la ausencia de la Selección apenas terminó su último encuentro: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”, expresó el capitán, quien también aseguró que está convencido de haber tomado la decisión correcta.

Messi describió su recorrido como una experiencia llena de alegrías, pero también de momentos difíciles, y remarcó que cada paso valió la pena.

El rosarino explicó que todavía tenía muchas cosas por expresar después de su despedida en el Monumental y que le resultaba imposible resumir tantos años de emociones en una sola publicación.

El posteo de Lionel Messi sobre sus sensaciones tras la despedida de la Selección: “Ya está todo hecho, gracias Argentina”

El posteo de Lionel Messi sobre sus sensaciones tras la despedida de la Selección: “Ya está todo hecho, gracias Argentina”

El recuerdo de Maradona y el agradecimiento a su familia

Uno de los momentos más significativos del mensaje fue la mención a Diego Armando Maradona, a quien Messi reconoció por su importancia en la historia del fútbol argentino. El campeón del mundo recordó que Maradona llevó a la Argentina a lo más alto y expresó su convicción de que acompañó al equipo incluso después de su fallecimiento.

También dedicó palabras de agradecimiento a su familia, amigos, compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos, a quienes consideró fundamentales para transitar una carrera marcada por grandes conquistas y momentos de dificultad.

En su publicación, Messi reconoció además a los clubes que le permitieron priorizar sus compromisos con la Selección argentina.

El final de una etapa histórica en la Selección argentina

La despedida de Messi puso fin a una trayectoria de 21 años con la camiseta nacional. El capitán disputó 208 partidos y convirtió 126 goles, cifras que lo posicionan como el futbolista con más presencias y el máximo goleador histórico de la Selección argentina.

Entre sus principales conquistas se encuentran la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

Su último encuentro ante Benín fue una celebración colectiva, con homenajes, ovaciones y un Monumental colmado de hinchas que pudieron verlo una vez más con la camiseta argentina. Con su mensaje posterior, Messi volvió a dejar en claro que, aunque su etapa como jugador de la Selección terminó, el vínculo con los hinchas y con la camiseta albiceleste continuará.

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