El emotivo posteo de Lionel Messi tras despedirse de la Selección

Después de una noche cargada de emoción por su despedida de la Selección argentina ante Benín, Lionel Messi regresó a Estados Unidos y realizó su primera publicación tras ponerle punto final a su etapa con la camiseta albiceleste.

Deportes. "Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mi sueño con todos ustedes", dijo Lionel Messi en su despedida

El capitán se tomó unas horas para procesar lo vivido y luego compartió una extensa carta en la que repasó su recorrido, agradeció a quienes lo acompañaron durante más de dos décadas y también recordó a Diego Maradona.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca . Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, comenzó Messi.

El rosarino reconoció que le resultaba difícil resumir en pocas palabras todo lo vivido con la Selección. “Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo . Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba. También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Dentro de sus agradecimientos hubo una mención especial para Diego Maradona.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

Messi también agradeció a los clubes que atravesaron su carrera y que le permitieron cumplir con cada convocatoria del seleccionado. “Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá”.

La publicación terminó con otro mensaje para los hinchas: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

El emotivo posteo de Lionel Messi tras despedirse de la Selección

El discurso de Messi en su último partido con Argentina

Tras disputar su último encuentro con la Selección, Messi también tomó la palabra dentro del estadio y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada. “Es muy difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo”, comenzó, conmovido, al recordar a su papá, Jorge.

Luego hizo un repaso por sus más de dos décadas con Argentina.

“No queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momento, tuvimos que luchar pelear, dar el máximo, querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”.

También se refirió al último Mundial y explicó por qué consideró que había llegado el momento de cerrar su etapa. “Siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado con todo lo que me tocó vivir. Quise cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro. Dimos todo y el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. Fue un desgaste muy grande y llegamos con lo justo. La peleamos como siempre, pero lamentablemente no pudimos ser campeones. Los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”.

Messi destacó especialmente al grupo con el que logró los principales títulos de su carrera internacional. “Este grupo me hizo cumplir mi sueño de chiquito: ser campeón del mundo, de América y de la Finalissima. Fue un orgullo enorme compartir dentro de la cancha y fuera con ellos. Era competirle a cualquier porque sabía que al lado tenía guerreros que se dejaban la vida. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir”.

Además, recordó uno de los momentos que más lo marcaron después de Qatar 2022. “En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de carrera, cuando jugamos el primer partido después del Mundial 2022. Fue lo más lindo que me pasó. Hasta el día de hoy veo videos y me emociono, va a quedar en mi historia y en la de mi familia”.

“Es el día más triste de mi carrera”

En otro tramo de su discurso, el capitán reconoció el impacto emocional de su despedida. “Es el día más triste de mi carrera porque le digo adiós a la Selección y a ustedes, los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de su lado”.

También dejó un mensaje para el futuro del equipo nacional.

“Van a venir momentos duros y ahí tenemos que estar acompañando más que nunca. En la última charla les dije que para conseguir objetivos hay que hacer grupos fuertes y unidos. Nosotros éramos un grupo extraordinario, por eso conseguimos todo lo que conseguimos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección”.

Antes de abandonar definitivamente el campo de juego, cerró con una frase que volvió a emocionar a los presentes. “Estoy hablando más que nunca. No quiero dejar la cancha. Soy un agradecido de ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”.

Qué viene ahora para Lionel Messi

Tras cerrar su etapa con la Selección argentina, Messi volverá a enfocarse de lleno en Inter Miami. Su próximo compromiso será el sábado 10 de octubre ante DC United, como local, desde las 20.30 de Argentina. Será el comienzo de una seguidilla de tres partidos en apenas ocho días.

Posteriormente, Inter Miami recibirá a New York City FC el miércoles 14 de octubre, también desde las 20.30, mientras que el sábado 17 visitará a Atlanta United en el mismo horario. El conjunto de Florida pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este y buscará llegar en las mejores condiciones a los playoffs.