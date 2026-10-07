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7 de octubre de 2026 - 09:16
Deportes.

La despedida de Lionel Messi recorrió el mundo: así fueron las tapas de los grandes medios

La salida del capitán generó repercusión en Europa y América, donde distintos medios resaltaron la emoción de la noche y la huella que dejó en la Albiceleste.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así reaccionaron los medios del mundo a la despedida de Messi de la Selección argentina.

Así reaccionaron los medios del mundo a la despedida de Messi de la Selección argentina.

Este martes por la noche, Lionel Messi tuvo su despedida de la Selección argentina en una jornada cargada de emoción que tuvo como escenario al estadio Monumental. El capitán de la Albiceleste concluyó así un recorrido de 21 años con el equipo nacional, luego del triunfo por 3-0 ante Benín.

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La despedida del rosarino trascendió las fronteras y ocupó un lugar destacado en la cobertura de los medios internacionales, que reflejaron la emoción del histórico partido y resaltaron el legado que Messi construyó durante su extensa trayectoria con la Selección.

El título de la prensa italiana

La magnitud que alcanzó la despedida de Messi también quedó reflejada en la cobertura de la prensa italiana. El Corriere dello Sport presentó el cierre de su ciclo con la Selección bajo el título: “Leo Messi, fue bellísimo: un gol, dos asistencias, un palo y muchos escalofríos. Así el rey le dijo adiós a la Argentina”.

“¡Inolvidable Messi!”

En España, la despedida de Messi ocupó un lugar destacado en los principales portales deportivos. El Diario AS sintetizó el significado de la jornada con una breve frase: “¡Inolvidable Messi!”. A su vez, ABC resaltó el clima emotivo que acompañó al último encuentro y presentó su cobertura con el título: “Messi se despide de la selección en Buenos Aires entre fuegos artificiales y lágrimas con el himno”.

La tapa en Francia: "Emoción y tristeza"

La repercusión también llegó a Francia, donde L’Équipe hizo hincapié en los sentimientos que generó el cierre de la carrera internacional del argentino y tituló: “Emoción y tristeza en el país por la retirada internacional de Messi”. En Alemania, el diario Bild optó por destacar el carácter especial de la jornada y definió el adiós del capitán argentino como: “La despedida de cuento de hadas de Messi”.

¿Qué dijeron en Brasil?

En Brasil, el portal UOL reflejó el impacto de la jornada con un título que resumió los principales momentos de la despedida: “Messi llora, lidera a Argentina y se despide con victoria, gol y asistencias”. Desde México, El Universal puso el acento en la conquista del capitán y calificó la escena como: “De película; así fue el gol de Mesi en su emotiva despedida con Argentina”.

En tanto, la prensa del Reino Unido también se hizo eco del último partido de Messi con la Selección. El diario The Guardian encabezó su cobertura con: “Lionel Messi se despide con lágrimas de Argentina tras la victoria por 3-0 sobre Benín”.

El último encuentro del capitán con la camiseta argentina estuvo rodeado de reconocimientos, canciones y gestos de cariño protagonizados por sus seres queridos y por sus compañeros de equipo. En sus 21 años de recorrido con la Selección, Lionel Messi acumuló 208 presentaciones, 126 goles y 70 asistencias, números que reflejan la magnitud de su trayectoria internacional.

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