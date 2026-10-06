martes 06 de octubre de 2026
6 de octubre de 2026 - 15:25
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El minuto a minuto de la despedida de Lionel Messi de la Selección

Lionel Messi juega por última vez con la Selección Argentina ante Benín, en medio de un gran homenaje al rosarino.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La UBA distinguió a Lionel Messi antes de su despedida de laselección

La UBA distinguió a Lionel Messi antes de su despedida de la selección

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Este martes desde las 20, Lionel Messi se despide de la Selección Argentina frente a Benín, en el último amistoso de esta fecha FIFA. Desde temprano hay homenajes al rosarino. El encuentro podrá verse por TyC Sports en la frecuencia 18 y 24.5 HD de Canal 4.

El emotivo mensaje de Neymar a Messi

Neymar se sumó a los homenajes por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años…”, escribió el brasileño, que compartió 206 partidos con el rosarino entre Barcelona y PSG. Además, expresó: “Hoy es tu último partido vistiendo la camiseta de tu selección nacional, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”.

El delantero del Santos también destacó la huella que Messi dejó en el fútbol mundial y recordó los años que compartieron dentro de la cancha. “El mundo entero” le agradece “todo lo que ha hecho por el fútbol”, señaló Neymar, antes de cerrar con una frase cargada de afecto: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más haber hecho historia a tu lado”.

La UBA distinguió a Messi antes de su despedida de la Selección

Lionel Messi recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, la máxima distinción honorífica de la institución. El reconocimiento fue aprobado por unanimidad y destacó su trayectoria deportiva, sus valores y su representación de la Argentina. “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó el capitán argentino.

La distinción llegó horas antes de su partido de despedida de la Selección Argentina ante Benín en el estadio Monumental. Messi reconoció que vive una jornada cargada de emociones: “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo”. Además, agregó: “A medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más. Empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial”.

La UBA distinguió a Lionel Messi antes de su despedida de la selección

La UBA distinguió a Lionel Messi antes de su despedida de la selección

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