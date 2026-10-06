El minuto a minuto de la despedida de Lionel Messi de la Selección

El emotivo mensaje de Neymar a Messi

Neymar se sumó a los homenajes por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años…”, escribió el brasileño, que compartió 206 partidos con el rosarino entre Barcelona y PSG. Además, expresó: “Hoy es tu último partido vistiendo la camiseta de tu selección nacional, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”.

El delantero del Santos también destacó la huella que Messi dejó en el fútbol mundial y recordó los años que compartieron dentro de la cancha. “El mundo entero” le agradece “todo lo que ha hecho por el fútbol”, señaló Neymar, antes de cerrar con una frase cargada de afecto: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más haber hecho historia a tu lado”.