Lionel Messi y su historia con la Selección: todos sus números antes de la despedida

Profundamente afectado por la muerte de su padre y todavía golpeado por la caída ante España en la final del Mundial, Lionel Messi comunicó oficialmente que decidió ponerle punto final a su etapa con la Selección Argentina . Su despedida será esta noche en El Momumental , y se podrá ver por TyC Sports en la frecuencia 18 y 24.5 HD de Canal 4 .

Deportes. "Gracias por todo, Messi": el mensaje de los jujeños antes de su último partido con la Selección

Pese a su decisión, la AFA le propuso disputar una última presentación con la albiceleste , prevista para esta noche a las 20 . El compromiso será un amistoso frente a Benín y funcionará como el punto final para una etapa extraordinaria del capitán albiceleste con el combinado nacional.

El vínculo de Messi con la Selección Argentina comenzó a tomar forma en 2004, cuando en la AFA advirtieron la aparición de un joven talento que se destacaba en las divisiones inferiores del Barcelona y que, al mismo tiempo, despertaba el interés de la selección española.

Fue entonces cuando Julio Humberto Grondona tomó medidas para asegurar que la joven figura quedara definitivamente ligada a la Argentina. Para ello, dispuso la realización de dos encuentros amistosos con la Sub 20 , frente a Paraguay y Uruguay, aprovechando una normativa vigente en aquel momento que establecía que un futbolista no podía cambiar de selección una vez que hubiera disputado al menos un partido oficial en una categoría juvenil.

Después de esos compromisos llegó el Sudamericano Sub 20 de 2005 en Colombia, certamen en el que Lionel Messi volvió a destacarse y dejó nuevas muestras del talento que ya había despertado la atención del fútbol internacional.

El último gran logro de Messi en las selecciones juveniles argentinas llegó en el Mundialito de Países Bajos, torneo en el que se consagró campeón y, además, fue elegido como MVP y terminó como máximo artillero de la competencia.

De las selecciones juveniles al salto hacia la Mayor

A su recorrido en las categorías menores se suma otro capítulo que transcurrió en paralelo a la Selección Mayor: los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde conquistó la medalla de oro y tuvo una participación decisiva, con dos tantos y tres asistencias en cinco presentaciones.

La única jornada en la que no estuvo fue el partido de la fase de grupos ante Serbia. Si se contemplan sus actuaciones con la Sub 20 y el combinado olímpico conducido por Sergio Batista, incluidos los dos primeros amistosos, Messi acumuló 23 encuentros, 16 goles y 8 asistencias.

Desde aquel debut fallido con la Selección Mayor ante Hungría, que terminó con una expulsión apenas unos segundos después de ingresar en reemplazo de Lisandro López, hasta el dolor por la derrota frente a España en la final del Mundial de Estados Unidos 2026, Lionel Andrés Messi construyó una trayectoria de 207 partidos con la camiseta argentina. Con su presentación de hoy ante Benín, esa cifra llegará a 208 encuentros, con un balance de 134 victorias, 43 empates y 30 derrotas.

De cara a su último partido con la Selección, Lionel Messi llega con una estadística destacada: suma 125 tantos y 68 asistencias. De sus goles, 111 fueron convertidos con la zurda, 25 desde el punto penal, 12 con la pierna derecha, 12 mediante tiros libres y otros 2 de cabeza.

Durante su etapa con la camiseta celeste y blanca, el rosarino también conquistó cuatro trofeos: el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Goles, asistencias y títulos: las cifras de Messi

Los 125 goles de Messi con la Selección se distribuyen de la siguiente manera: 54 fueron marcados en encuentros amistosos, 36 durante las Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Mundiales y los 14 restantes en partidos correspondientes a la Copa América.

En el principal torneo continental, el rosarino disputó 39 encuentros en siete ediciones, entre 2007 y 2024, una marca que lo convirtió en el futbolista con más participaciones en partidos de toda la historia de la competencia. Además, llegó a la definición en cinco oportunidades: 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024. De esas finales, logró quedarse con el trofeo en las dos últimas.

En el camino hacia las Copas del Mundo, Messi también construyó una marca histórica. Sus 36 goles en las Eliminatorias Sudamericanas lo mantienen como el máximo goleador de todos los tiempos en la clasificación de la Conmebol. Además, acumula 72 presentaciones en este certamen, cifra con la que iguala el récord de partidos disputados que pertenece al ecuatoriano Iván Hurtado. Ningún futbolista logró superar hasta ahora su cantidad de goles en la historia de las eliminatorias continentales.

Los récords que dejó en la Copa del Mundo

Su trayectoria en los Mundiales comenzó en Alemania 2006 y continuó con sus participaciones en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Lionel Messi disputó tres finales de la Copa del Mundo a lo largo de su carrera: terminó como subcampeón en 2014 y 2026, mientras que en 2022 consiguió consagrarse campeón y levantar el trofeo como capitán. En las tres definiciones llevó la cinta de capitán de la Selección Argentina, un registro que le permitió superar a Pelé, Diego Armando Maradona y Lothar Matthäus en cantidad de finales mundialistas afrontadas como máximo referente de sus respectivos seleccionados.

Además, Messi integra junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo “Memo” Ochoa el grupo de futbolistas que participaron en seis ediciones de la Copa del Mundo, el máximo registro alcanzado hasta el momento.

A lo largo de sus participaciones mundialistas, Lionel Messi disputó 34 encuentros, en los que consiguió 23 victorias y marcó 21 goles. Esas cifras le permitieron convertirse en el jugador con mayor cantidad de partidos y triunfos acumulados en la historia de la Copa del Mundo. En la tabla de goleadores históricos del certamen, además, ocupa el segundo puesto, únicamente por detrás de Kylian Mbappé, que terminó el Mundial 2026 con 22 conquistas.

El rosarino también alcanzó una distinción inédita al ser el único futbolista que obtuvo en dos oportunidades el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial. Primero recibió el premio tras su actuación en Brasil 2014 y volvió a quedarse con él en Qatar 2022. En esa última competencia, Messi marcó ocho goles y aportó cuatro asistencias, números que fueron determinantes para que la Selección Argentina llegara hasta la final ante España.

Messi también dejó su huella en las estadísticas históricas del Mundial al convertirse en el máximo asistidor del torneo, con un total de 12 pases que terminaron en gol. A su vez, con 21 conquistas, desplazó a Gabriel Batistuta, que había marcado 10, y a Diego Maradona, que registró ocho, para quedar como el argentino con más goles en la historia de la competencia.

La AFA dio a conocer a qué hora será el amistoso de despedida de Lionel Messi.

Durante Qatar 2022, el capitán argentino consiguió además una marca inédita: fue el único futbolista que logró convertir en todas las instancias del certamen en una misma edición, desde la fase de grupos hasta los octavos, cuartos, semifinales y la final.

En el Mundial 2026, con 39 años, Lionel Messi estableció otra marca para el fútbol argentino al transformarse en el jugador de mayor edad de su país en convertir un gol en una Copa del Mundo. Su lista de récords también incluye el hat-trick más longevo registrado en la historia del torneo: lo consiguió a los 38 años y 357 días, cuando marcó tres tantos frente a Argelia.

Todos los récords que rompió Lionel Messi con la Selección Argentina

Máximo goleador: 125 goles

goles Máximo asistidor: 68 asistencias

asistencias Jugador que intervino en más goles de la Selección: 193 ( 125 goles + 68 asistencias)

( goles + asistencias) Futbolista con más partidos disputados: 207 partidos

partidos Futbolista con más victorias en Mundiales: 23 triunfos

triunfos Máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales: por delante de Batistuta ( 10 ) y Diego Maradona ( 8 ).

) y Diego Maradona ( ). Máximo anotador sudamericano en Copas del Mundo: 21 goles (Kylian Mbappé es el máximo de la historia con 22 )

goles (Kylian Mbappé es el máximo de la historia con ) Máximo asistidor en Mundiales: 12 asistencias

asistencias Capitán de la selección argentina en tres finales del Mundo: Brasil 2014 , Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026

, Qatar y Estados Unidos, México y Canadá Hat-Trick más veterano en la historia de los Mundiales: 38 años y 357 días (Argelia en 2026).

Lionel Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección

Más Copas del Mundo disputadas: 6 (compartido con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa)

(compartido con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa) Más partidos jugados en Mundiales: 34 partidos.

partidos. Jugador con más títulos en la historia del fútbol: 47 títulos ( 41 con clubes y 6 con la Selección)

títulos ( con clubes y con la Selección) Jugador con más disputadas con Argentina: 11 finales ( 3 Mundiales, cinco Copas Américas, una Finalissima, un Mundial Sub 20 y medalla JJOO 2008 )

finales ( Mundiales, Copas Américas, Finalissima, un Mundial Sub 20 y medalla JJOO ) Máximo goleador de la historia en los torneos más importantes de la FIFA (Mundial y Copa América): 35 goles

goles Más goles en una selección nacional en un año: 18 tantos ( 2022 )

tantos ( ) Jugador con más hat-tricks con una selección nacional: 11 veces

veces Jugador con más dobletes de la selección argentina: 17

Jugador con más goles en un mismo partido en la selección argentina: 5 goles contra Estonia en 2022

goles contra Estonia en Jugador con más Balones de Oro en Mundiales: 2 ( 2014 y 2022 )

( y ) Máximo ganador de premios MVP en un Mundial: 16 veces

veces Jugador que más veces ha sido elegido para integrar el ‘Equipo Ideal’ en una Copa del Mundo: 3 veces ( 2014 , 2022 y 2026 )

veces ( , y ) Jugador con más partidos como titular en Copas del Mundo: 26 partidos

partidos Jugador con más partidos como capitán en Copas del Mundo: 26 partidos

partidos Jugador con más partidos consecutivos en Copas del Mundo: 24 partidos

partidos Jugador con más minutos en Copas del Mundo: 3054 minutos

minutos Jugador con más partidos en Copa América: 39 partidos

partidos Jugador argentino que durante más años jugó para la selección argentina absoluta: 21 años (17 de agosto de 2005 y el 20 de julio de 2026)