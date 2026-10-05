"Gracias por todo, Messi": el mensaje de los jujeños antes de su último partido con la Selección

Messi se retira y los jujeños lo despiden en palabras.

Este martes no será un día más para el fútbol argentino. Lionel Messi disputará ante Benín su último partido con la Selección Argentina , en el estadio Monumental, y pondrá punto final a una historia de más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

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En la previa de una jornada que promete estar cargada de emoción, TodoJujuy salió a las calles de San Salvador de Jujuy para conocer qué sienten los jujeños ante la despedida definitiva del capitán argentino.

Las respuestas tuvieron un denominador común: agradecimiento, nostalgia y admiración por una figura que atravesó generaciones .

Para muchos jóvenes, Messi estuvo presente prácticamente durante toda su vida vinculada al fútbol.

“Lo vamos a extrañar un montón, es mi infancia. El Mundial 2014 no me lo olvido más, me dio muchas alegrías. Le deseo lo mejor para lo que le queda de vida y con su familia”, expresó uno de los consultados.

Otro joven fue todavía más contundente al explicar lo que representa el capitán: “Messi nos dio muchas alegrías, es lo más importante de mi vida después de mi mamá”.

También hubo mensajes sencillos pero cargados de significado. “Gracias por todo”, expresó un hombre al ser consultado sobre qué le diría al número 10.

“¿Qué más le podemos pedir?”

El agradecimiento apareció una y otra vez entre quienes hablaron sobre la despedida.

“Muchas gracias Messi por todo lo que nos ha dado, ¿qué más le podemos pedir?”, sostuvo otro jujeño.

Otro de los mensajes estuvo dirigido especialmente hacia la nueva etapa que comenzará el futbolista luego de dejar definitivamente la Selección: “Éxitos en su vida de acá en adelante y que disfrute lo que le queda”.

Messi cierra su recorrido internacional después de haber conquistado, entre otros títulos, el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, logros que terminaron de consolidar una relación muy especial con el público argentino.

Messi también emociona a quienes no siguen el fútbol

El impacto del capitán argentino excede a los hinchas más futboleros. Una joven reconoció que no sigue demasiado el deporte, pero resumió de una manera particular lo que significa su salida.

“No conozco qué es el fútbol sin él y nos duele como a todos”, expresó.

La frase refleja también una cuestión generacional: durante más de 20 años, Messi fue una presencia permanente en la Selección y acompañó a millones de argentinos desde sus primeros partidos hasta convertirse en campeón del mundo.

“Van a pasar años para que salga otro ídolo como él”

Entre los adultos también hubo emoción por el cierre de una era.

“Messi, mucha suerte. Ya nos ha regalado mucho y con la edad que tiene hace bien en retirarse. Es el último baile y hay que aprovecharlo. Van a pasar años para que salga otro ídolo como él”, manifestó emocionado un hombre mayor.

Incluso un turista brasileño que recorría el centro capitalino se sumó a los mensajes y sostuvo: “Messi es el mejor jugador del mundo, con certeza”.

El último partido de Messi con Argentina

La despedida será este martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires. Será la última vez que Lionel Messi vista oficialmente la camiseta de la Selección Argentina, después de haber anunciado su retiro internacional.

Será una noche cargada de simbolismo para el fútbol argentino y también para quienes crecieron viéndolo jugar.