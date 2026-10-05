Quiénes estarán en la despedida de Lionel Messi y quiénes no podrán acompañarlo

Este martes, Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina ante Benín, desde las 20 en el estadio Monumental. Para acompañarlo en una noche especial, la AFA invitó a los campeones del mundo de Qatar 2022, aunque no todos podrán estar presentes por compromisos deportivos, lesiones o decisiones de sus clubes.

Deportes. Las fotos de Lionel Messi en Argentina para su partido de despedida con la Selección Nacional

Despedida. Lionel Messi llegó al predio de AFA para preparar su "Last Dance" con la Selección Argentina

La intención es reunir nuevamente al grupo que conquistó el Mundial y acompañar al capitán en el cierre de su etapa con la camiseta argentina.

Entre los confirmados aparece Ángel Di María , quien llegará a Buenos Aires después de jugar este lunes con Rosario Central frente a Banfield. También estará Nicolás Otamendi , que al igual que Messi transita sus últimos partidos con la Selección.

A ellos se sumarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso , quienes fueron convocados especialmente para esta despedida y no habían participado de los amistosos frente a Bolivia y Burkina Faso.

También estará Leandro Paredes, aunque no podrá jugar debido a la suspensión de diez fechas que arrastra tras los incidentes con España. El mediocampista acompañará al capitán desde el banco.

Entre los campeones que militan en el fútbol argentino también estarán Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa, quienes no fueron convocados para esta fecha FIFA pero participarán del homenaje en el Monumental.

Germán Pezzella, actualmente en Peñarol, también confirmó su presencia y viajará a Buenos Aires para acompañar a Messi.

Los grandes ausentes

Uno de los principales ausentes será Paulo Dybala, junto con Nahuel Molina. Ambos pertenecen a la Roma, que no autorizó su viaje debido a motivos deportivos y logísticos relacionados con la duración del traslado y la cercanía de los próximos compromisos oficiales.

Otro que no podrá estar es Franco Armani. El arquero de Atlético Nacional tiene un partido programado para el 8 de octubre ante Deportes Tolima y su club no está dispuesto a resignar días de preparación.

Juan Foyth tampoco será parte del homenaje. El defensor había sido convocado originalmente, pero una lesión lo dejó afuera y, una vez recuperado, Villarreal ya comunicó que no volverá a autorizar su viaje.

¿Qué pasa con el Papu Gómez?

Uno de los casos que genera mayor expectativa es el de Alejandro “Papu” Gómez, campeón del mundo y de la Copa América 2021.

El mediocampista ofensivo fue invitado por la AFA para la despedida, pero acaba de incorporarse al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos y, según la información disponible, todo indica que finalmente no podrá estar en el Monumental.

El Papu no volvió a reunirse con sus compañeros después de los festejos por el Mundial de Qatar. Luego recibió una sanción por doping y recién volvió a jugar en noviembre de 2025, cuando se incorporó al Calcio Pádova de la Serie B italiana.

Thiago Almada también acompañará a Messi

Aunque quedó desafectado de la convocatoria por una lesión, Thiago Almada pidió permiso en River para participar de los últimos entrenamientos de la Selección junto a Messi.

El futbolista estuvo presente en la práctica del domingo y también participará del entrenamiento del lunes, antes del partido frente a Benín.

Así, mientras algunos campeones del mundo volverán a encontrarse para acompañar al capitán, otros deberán seguir la despedida desde lejos. Este martes, Messi tendrá su última función con la camiseta argentina en el Monumental.