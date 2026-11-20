“Incendio de pastizales no controlado en la vivienda” “Incendio de pastizales no controlado en la vivienda”

Un principio de incendio se registró durante la mañana de este viernes 20 de noviembre en una vivienda ubicada sobre avenida Párroco Marshke al 1100, en San Salvador de Jujuy. Personal de Bomberos trabaja en el lugar para controlar las llamas.

Según las primeras averiguaciones, el inmueble se encuentra en etapa de remodelación y no había personas en su interior al momento del hecho, por lo que no se registraron heridos.

“Incendio de pastizales no controlado en la vivienda”, explicó uno de los bomberos que participa del operativo.

Tránsito reducido sobre avenida Párroco Marshke La presencia de escombros acumulados sobre la vereda de la propiedad dificulta las tareas del personal de Bomberos. Para permitir el trabajo del camión autobomba, la circulación vehicular se encuentra reducida a media calzada en ese sector de la avenida. Se recomienda a los conductores transitar con precaución mientras continúan las tareas para controlar el fuego.

Por el momento, no se informó la magnitud de los daños materiales en la propiedad. “Incendio de pastizales no controlado en la vivienda” “Incendio de pastizales no controlado en la vivienda”

“Incendio de pastizales no controlado en la vivienda”

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







