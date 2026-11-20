La Laguna Esmeralda, ubicada en cercanías de Volcán, es uno de esos paisajes jujeños que sorprenden por su belleza natural, pero cuyo acceso también representa un importante peligro . Ante la llegada del fin de semana largo, las autoridades emitieron una alerta preventiva y recomendaron enfáticamente a turistas y residentes no realizar excursiones hacia este destino.

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Jujuy. Prohibieron el acceso a Laguna La Esmeralda por riesgo de derrumbes y deslizamientos

Las condiciones climáticas actuales y el elevado riesgo de derrumbes y deslizamientos de tierra motivaron una reunión entre autoridades del Gobierno de Jujuy, la Comisión Municipal de Volcán y organismos de emergencia. El objetivo fue evaluar las condiciones geotécnicas y meteorológicas del sector, establecer protocolos de control en los accesos y reforzar las acciones de prevención para resguardar la integridad física de los visitantes.

La advertencia adquiere especial relevancia durante este fin de semana largo , cuando muchos jujeños y turistas aprovechan los días de descanso para realizar caminatas, practicar deportes al aire libre y descubrir nuevos paisajes.

Sin embargo, la belleza de este espejo de agua, rodeado de montañas, no debe ocultar los riesgos que implica llegar hasta él.

No realizar excursiones hacia la Laguna Esmeralda. No realizar excursiones hacia la Laguna Esmeralda.

El acceso a la Laguna Esmeralda está prohibido. Hay mejores opciones para explorar la naturaleza jujeña en esta época del año, con seguridad y con quien sabe lo que hace.

Sus aguas color turquesa la convirtieron en uno de los rincones más fotografiados de las redes. Pero detrás de la imagen, la Laguna Esmeralda esconde riesgos reales que las fotos no muestran y se esconden en las condiciones climáticas que convienen a su terreno en una verdadera trampa.

Laguna Esmeralda: cuáles son los riesgos y qué recomiendan las autoridades

Como resultado de la reunión interinstitucional, las autoridades solicitaron evitar caminatas, ascensos y cualquier tipo de excursión hacia la Laguna Esmeralda.

El principal motivo de preocupación es la posibilidad de que se produzcan derrumbes o deslizamientos de tierra que pongan en peligro a quienes transitan por la zona.

En ese sentido, las recomendaciones son:

No realizar excursiones hacia la Laguna Esmeralda.

Optar exclusivamente por senderos seguros y habilitados.

Contratar prestadores turísticos debidamente registrados.

Consultar las condiciones meteorológicas antes de salir.

Respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil, Policía y Turismo.

En la reunión participaron representantes de Turismo de la Provincia, la Comisión Municipal de Volcán, Defensa Civil, Policía Turística, Seguridad Turística, Protección de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, entre otros organismos.

Las autoridades solicitaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las medidas preventivas dispuestas en la localidad.

Fin de semana largo: dos alternativas para disfrutar de Jujuy

Para quienes buscan disfrutar de los paisajes de la Quebrada durante estos días, existen otras alternativas que permiten combinar naturaleza, cultura y gastronomía sin necesidad de realizar ascensos de riesgo.

Purmamarca: recorrer sus calles, visitar la feria artesanal de la plaza principal y contemplar el Cerro de los Siete Colores desde el pueblo.

Tilcara: disfrutar de sus museos, su gastronomía regional, las ferias artesanales y los espacios culturales que ofrece la localidad.

En ambos casos, se recomienda consultar el pronóstico del tiempo y las condiciones de los caminos antes de emprender el viaje.

Jujuy tiene paisajes extraordinarios para descubrir, pero hacerlo de manera responsable es fundamental. Este fin de semana largo, la recomendación es disfrutar de la provincia sin exponerse a riesgos innecesarios.