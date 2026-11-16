Un hombre amenazó con incendiar a su expareja en Alto Comedero y su hijo logró intervenir

Seccional 63 de Alto Comedero

Un hombre habría protagonizado un grave episodio de violencia de género contra su expareja en el sector de las 15 Hectáreas de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Según la denuncia, el acusado se habría rociado con combustible y amenazado con prenderse fuego mientras sujetaba a la mujer, de 37 años.

El hecho habría ocurrido días atrás, alrededor de las 21.20, en una vivienda familiar. De acuerdo con la información publicada por El Tribuno de Jujuy, el hombre habría comenzado a increpar a su expareja por celos y luego la habría tomado del cabello para impedir que se retirara.

Su hijo habría intervenido para evitar el ataque En medio de la situación, el acusado habría tomado una botella con combustible, se habría rociado el cuerpo y derramado parte del líquido en el lugar, mientras amenazaba con encenderlo. La situación habría sido presenciada por los hijos de la mujer y otros familiares, quienes intentaron intervenir. Uno de los hijos, de 22 años, habría logrado quitarle el encendedor al acusado, quien posteriormente se habría dado a la fuga.

La mujer denunció amenazas y solicitaron la detención del acusado Tras el episodio, la víctima habría acudido a la Seccional 63° para denunciar lo sucedido. Según su presentación, también habría recibido mensajes de su expareja en los que la amenazaba con matarla e incendiar el lugar.

Ante esta situación, la mujer habría manifestado temor por su seguridad y la de su familia, por lo que solicitó medidas de protección. De acuerdo con la información difundida, las actuaciones habrían sido remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien habría solicitado al Juzgado de Violencia de Género interviniente la detención del acusado. La investigación quedó a cargo de la Seccional 63°. Hasta el momento, no se informó oficialmente si el hombre fue localizado o detenido.

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