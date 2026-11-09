lunes 09 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de noviembre de 2026 - 11:34
Jujuy.

Un muerto y 38 siniestros viales durante el fin de semana en Jujuy

Un fallecido, 38 siniestros viales y 109 actas por alcoholemia fue el balance del fin de semana en las rutas de Jujuy.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Siniestros viales durante el fin de semana en Jujuy

Siniestros viales durante el fin de semana en Jujuy

Lee además
Las cinco religiosas que volcaron cuando viajaban a ver al Papa están bien y podrán llegar a Luján
País.

Las cinco religiosas que volcaron cuando viajaban a ver al Papa están bien y podrán llegar a Luján
El Presidente le entregó al Sumo Pontífice un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján. El encuentro duró 40 minutos.
Visita Papal.

Los dos regalos que Javier Milei le entregó al Papa León XIV en la Casa Rosada

Durante ese período también se labraron 1.772 actas por diferentes infracciones de tránsito, de las cuales 109 estuvieron relacionadas con controles de alcoholemia.

El relevamiento comprende los procedimientos realizados en rutas y calles de distintos puntos de la provincia durante el fin de semana.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:40, cuando un motociclista de 18 años habría intentado evadir un control vial y realizado una maniobra peligrosa, circulando en contramano. En esas circunstancias, impactó contra la motocicleta Rouser 150 que conducía el efectivo policial.

Como consecuencia del choque, Soto cayó sobre el asfalto y golpeó su cabeza contra el guardarraíl. Fue asistido por personal del SAME, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció cerca de las 17:30 de ese mismo día.

El joven de 18 años quedó demorado en la Seccional 31 y el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo. La investigación continúa para determinar las responsabilidades del hecho.

Se labraron 1.772 actas y 109 fueron por alcoholemia

Además de los 38 siniestros viales registrados durante el fin de semana, el informe oficial detalla los resultados de los controles realizados en distintos puntos de la provincia.

En total, se confeccionaron 1.772 actas por infracciones de tránsito, distribuidas de la siguiente manera:

  • Actas por distintas infracciones: 1.663.

  • Actas por alcoholemia: 109.

  • Total de actas labradas: 1.772.

Las 109 actas vinculadas con alcoholemia representan aproximadamente el 6,2% del total de infracciones registradas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las cinco religiosas que volcaron cuando viajaban a ver al Papa están bien y podrán llegar a Luján

Los dos regalos que Javier Milei le entregó al Papa León XIV en la Casa Rosada

El Papa León XIV celebra la Santa Misa por las familias en el Monumento de los Españoles

Los regalos que Javier Milei le entregó al Papa León XIV junto con un obsequio histórico

Jujuy: 69 siniestros viales y una muerte el fin de semana en las rutas de la provincia

Lo que se lee ahora
Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Feriado del lunes 9 de noviembre en Jujuy: cómo funcionarán los servicios municipales

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Feriado del lunes 9 de noviembre en Jujuy: cómo funcionarán los servicios municipales

Vuelve el calor y posibles lluvias a Jujuy.
Tiempo.

Vuelve el calor a Jujuy: máximas de 30 grados y probabilidad de tormentas durante la semana

El Papa León XIV en la UCA se reune con representantes del mundo del trabajo
EN VIVO.

El Papa León XIV está en la UCA y se reúne con representantes del mundo del trabajo

Visita del papa León XIV: Soledad Pastorutti cantó “Alma misionera” ante una multitud. La canción nació en México en 1993 y llegó a convertirse en un himno de fe. video
Visita Papal.

"Alma misionera": la historia detrás de la canción que cantó "La Sole" antes de la misa del Papa León XIV

Detuvieron al motociclista acusado de chocar y matar a un joven policía en Jujuy
Jujuy.

Detuvieron al motociclista acusado de chocar y matar a un joven policía en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel