Un muerto y 38 siniestros viales durante el fin de semana en Jujuy

Siniestros viales durante el fin de semana en Jujuy

Un total de 38 siniestros viales y una persona fallecida fue el saldo del fin de semana en Jujuy, según el informe difundido por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. Los datos corresponden a los controles realizados entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre de 2026.

Visita Papal. Los dos regalos que Javier Milei le entregó al Papa León XIV en la Casa Rosada

País. Las cinco religiosas que volcaron cuando viajaban a ver al Papa están bien y podrán llegar a Luján

Durante ese período también se labraron 1.772 actas por diferentes infracciones de tránsito, de las cuales 109 estuvieron relacionadas con controles de alcoholemia.

El relevamiento comprende los procedimientos realizados en rutas y calles de distintos puntos de la provincia durante el fin de semana.

La víctima fatal fue identificada como Carlos Lucas Soto, un efectivo de la Policía de Jujuy de 25 años , quien murió el sábado 7 de noviembre después de protagonizar un siniestro vial sobre avenida General Savio, a la altura del ingreso al puente del barrio Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:40, cuando un motociclista de 18 años habría intentado evadir un control vial y realizado una maniobra peligrosa, circulando en contramano. En esas circunstancias, impactó contra la motocicleta Rouser 150 que conducía el efectivo policial.

Como consecuencia del choque, Soto cayó sobre el asfalto y golpeó su cabeza contra el guardarraíl. Fue asistido por personal del SAME, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció cerca de las 17:30 de ese mismo día.

El joven de 18 años quedó demorado en la Seccional 31 y el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo. La investigación continúa para determinar las responsabilidades del hecho.

Se labraron 1.772 actas y 109 fueron por alcoholemia

Además de los 38 siniestros viales registrados durante el fin de semana, el informe oficial detalla los resultados de los controles realizados en distintos puntos de la provincia.

En total, se confeccionaron 1.772 actas por infracciones de tránsito, distribuidas de la siguiente manera:

Actas por distintas infracciones: 1.663.

Actas por alcoholemia: 109.

Total de actas labradas: 1.772.

Las 109 actas vinculadas con alcoholemia representan aproximadamente el 6,2% del total de infracciones registradas.