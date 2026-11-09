Las cinco religiosas que volcaron cuando viajaban a ver al Papa están bien y podrán llegar a Luján

Las cinco religiosas que protagonizaron un accidente de tránsito mientras viajaban hacia Luján para participar de las actividades vinculadas a la visita del Papa León XIV a la Argentina se encuentran fuera de peligro y podrán continuar con su recorrido. Después del vuelco que sufrieron en la Ruta Nacional 188, en la provincia de Buenos Aires, recibieron asistencia médica y acompañamiento de las autoridades locales.

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Según informó el medio Distrito Interior, las mujeres permanecieron en Coronel Granada, donde fueron recibidas por vecinos y autoridades que colaboraron para que pudieran descansar y reorganizar su viaje. Cuatro de ellas tienen previsto llegar a Luján, mientras que la conductora regresará a Mendoza.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 238 de la Ruta Nacional 188, cerca de Coronel Granada, en el partido de General Pinto, cuando las cinco mujeres se trasladaban en una Renault Kangoo.

El vehículo era conducido por Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien viajaba acompañada por Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

A pesar del vuelco, ninguna de las ocupantes sufrió lesiones de gravedad. Solo dos de ellas presentaron golpes y necesitaron atención médica, por lo que fueron trasladadas al Centro de Salud local.

Tras recibir asistencia, las religiosas pudieron reunirse nuevamente y continuar con la organización de su viaje.

Recibieron ayuda y alojamiento para continuar el recorrido

Después del accidente, las hermanas permanecieron en Coronel Granada, donde compartieron una cena en la conserjería del club Villa Francia.

Posteriormente, la Municipalidad dispuso un remís para trasladarlas hasta General Pinto, donde pasarían la noche en un hospedaje municipal ubicado entre la Escuela de Estética y el Salón Cultural.

De acuerdo con la información difundida, las autoridades locales coordinaron la asistencia necesaria para que las religiosas pudieran recuperarse del susto y continuar con sus planes.

Cuatro de las religiosas podrán llegar a Luján

El itinerario previsto contempla que, después de desayunar en General Pinto, cuatro de las religiosas sean trasladadas a Luján en un vehículo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, podrán cumplir con el objetivo que motivó su viaje: participar de las actividades relacionadas con la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Por su parte, Silvia Susana Berronda, quien conducía el vehículo accidentado, regresará a Alvear, en la provincia de Mendoza.

La foto de las religiosas después del accidente

Una de las imágenes que se conocieron tras el siniestro muestra a las religiosas sonrientes frente a la Capilla de Coronel Granada, acompañadas por otras mujeres y sosteniendo un retrato del Papa.

La fotografía fue tomada a modo de selfie después del accidente y permite ver a las religiosas que pudieron continuar con sus actividades tras recibir asistencia.

Luego de atravesar una situación que pudo haber tenido consecuencias graves, las hermanas se encuentran bien y cuatro de ellas podrán retomar su camino hacia Luján.