El Papa León XIV se emocionó en el Cottolengo con las historias de Marta y Norma

La visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole , dejó este lunes 9 de noviembre dos historias que emocionaron al pontífice y a quienes participaron del encuentro. Marta y Norma, residentes de la institución, compartieron sus experiencias de vida, atravesadas por la discapacidad, las dificultades familiares y la búsqueda de un lugar donde sentirse acompañadas y queridas.

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El encuentro se desarrolló durante la segunda jornada de la visita del Papa a Argentina, en una institución que alberga a más de 400 personas con discapacidad y que mantiene un vínculo especial con el legado de Francisco.

Las dos mujeres tomaron la palabra frente al Santo Padre para contar cómo llegaron al Cottolengo y de qué manera encontraron allí algo que durante buena parte de sus vidas parecía imposible: un hogar donde ser aceptadas tal como son.

Marta Torres nació con parálisis cerebral, una condición que le impide caminar y ver. Durante su infancia atravesó una situación familiar difícil, marcada por el abandono de su madre cuando era pequeña. Fue criada por su padre y sus hermanos, quienes la acompañaron durante años en la búsqueda de un lugar adecuado para vivir.

Sin embargo, ese camino estuvo lleno de dificultades. Marta pasó por distintas instituciones y espacios de alojamiento, pero ninguno lograba ofrecerle la estabilidad y el acompañamiento que necesitaba. Durante su testimonio frente al Papa, recordó que muchas veces sintió que no existía un lugar para ella en el mundo.

Todo cambió cuando llegó al Pequeño Cottolengo Don Orione.

"El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida" "El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida"

Allí encontró un espacio donde recibir atención, construir vínculos y desarrollar su vida sin sentirse rechazada por su discapacidad. Marta también contó que esa experiencia la acercó a la fe y le permitió comprender el valor de los pequeños gestos cotidianos, como escuchar, acompañar o sostener a otra persona. Con el tiempo decidió escribir un libro sobre su historia, con la intención de que su experiencia pudiera ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Durante el encuentro le entregó un ejemplar al Papa León XIV y le explicó que quería transmitir un mensaje a quienes todavía sienten que no encuentran su lugar.

"Que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas" "Que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas"

Antes de finalizar, agradeció al pontífice por haber elegido visitar la institución y compartir tiempo con sus residentes.

"Gracias, Santo Padre, por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada entre nosotros" "Gracias, Santo Padre, por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada entre nosotros"

Sus palabras emocionaron a los presentes y reflejaron el significado que tuvo para ella encontrar en el Cottolengo un espacio de pertenencia.

Norma, la residente que intercambió su solideo con el Papa León XIV

La segunda historia fue la de Norma Liliana Donato, una mujer de 57 años que vive en el Cottolengo Don Orione desde hace 44.

Norma llegó a la institución cuando tenía apenas 14 años, después de una infancia marcada por la pérdida de su madre y por dificultades familiares. Durante su testimonio contó que su mamá falleció durante un parto, junto con uno de sus hermanos, y que creció sin poder conocerla. Con el paso de los años también tuvo que enfrentar problemas de salud relacionados con la artritis reumatoidea, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones.

Norma recordó que durante su infancia y adolescencia atravesó momentos en los que se sintió excluida y sin un lugar propio. Su llegada al Cottolengo representó un cambio importante. En la institución encontró una nueva familia, recibió acompañamiento y pudo construir vínculos que le permitieron superar el sentimiento de soledad que había experimentado.

"Comprendí que el Cottolengo era lo que yo necesitaba para llenar el vacío que sentía" "Comprendí que el Cottolengo era lo que yo necesitaba para llenar el vacío que sentía"

También compartió una de las reflexiones más profundas de su historia: "Entendí que mi valor no dependía de si molestaba o no, de si era cómoda o difícil para los demás".

Norma aseguró que hoy se siente acompañada tanto por sus hermanos como por las personas con las que comparte su vida en el Cottolengo.

"Hoy día puedo decir que mi corazón está completo" "Hoy día puedo decir que mi corazón está completo"

Sin embargo, el encuentro todavía tenía preparada una sorpresa. Al finalizar su testimonio, Norma le hizo un pedido especial al Papa León XIV: intercambiar los solideos, los pequeños gorros blancos que forman parte de la vestimenta papal.

"Es un honor para mí hacerle un intercambio de solideos" "Es un honor para mí hacerle un intercambio de solideos"

El Santo Padre aceptó inmediatamente, se acercó a ella y realizó el intercambio ante la mirada de los presentes.

El gesto quedó registrado por las cámaras y se convirtió en una de las imágenes más representativas de la visita al Cottolengo.

El mensaje del Papa León XIV después de escuchar las dos historias

Tras escuchar a Marta y Norma, el Papa León XIV agradeció sus testimonios y destacó el trabajo que realiza diariamente la institución.

Durante su discurso recordó que una sociedad no debe medir su desarrollo únicamente por los resultados económicos, sino también por la manera en que acompaña y protege a las personas más vulnerables.

"El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad" "El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad"

También dejó una de las frases más importantes de su visita: "Las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición". El pontífice destacó especialmente la tarea de quienes trabajan en el Cottolengo y el compromiso de las familias, profesionales, religiosos y voluntarios que acompañan a sus residentes. En ese contexto, la historia de Marta y Norma permitió mostrar el significado de la institución más allá de sus instalaciones y servicios.

Para ambas mujeres, el Cottolengo no fue solamente un lugar donde recibir atención y cuidados. Fue el espacio donde encontraron una familia, construyeron vínculos y aprendieron que su valor como personas no depende de sus limitaciones físicas ni de las dificultades que atravesaron.

Las dos historias quedaron entre los momentos más emotivos del segundo día de León XIV en Argentina, durante una visita que buscó poner en primer plano la dignidad, la inclusión y el acompañamiento de las personas con discapacidad.