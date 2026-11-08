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8 de noviembre de 2026 - 21:59
País.

Papa León XIV: Cómo es el Cottolengo de Don Orione, el hogar para personas con discapacidad que visitará el Santo Padre

El Papa León XIV visitará este lunes el Cottolengo de Don Orione, un predio de 50 hectáreas que se creó en 1935 por San Luis Orione en Claypole.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cottolengo de Don Orione.

Cottolengo de Don Orione.

El Papa León XIV visitará este lunes el Cottolengo de Don Orione, creado el 28 de abril de 1935 por San Luis Orione quien colocó la piedra fundamental y depositó un ladrillo procedente de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en Roma.

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Por aquellos años, Claypole era una zona rural. Apenas existían registros de su creación por la llegada del tren a vapor en 1884, que derivó en la inauguración de su estación ferroviaria gracias a una donación de tierras.

San Luis Orione instaló el Cottolengo de Don Orione en homenaje a San José Benito Cottolengo, un sacerdote y teólogo católico italiano que en 1832 abrió en Turín una casa para recibir a personas con discapacidad.

El Cottolengo alberga actualmente a 415 personas

El 21 de mayo de 1936 se inauguró oficialmente el Cottolengo de Don Orione. Seis pabellones y una iglesia conformaban este espacio alejado de la gran ciudad, al costado de la estación ferroviaria.

El predio hoy cuenta con 50 hectáreas repletas de calles internas, una plaza central, una iglesia y edificios que sirven de soporte como hogares, consultorios, aulas, espacios de rehabilitación, talleres de arte, música, expresión corporal y teatro, y espacios de huerta, cocina, manualidades, alfabetización primaria para adultos y capacitación talleres de formación laboral.

El Cottolengo alberga actualmente a 415 personas con diferentes tipos de discapacidades, en su mayoría intelectual. Los residentes se organizan en diferentes grupos y son asistidos según sus necesidades de apoyo.

El Cottolengo es considerado como una comunidad activa y no un espacio asistencial o de internación donde ingresan pacientes. En ese sentido, pacientes es una de las palabras “prohibidas” y sustituida como residentes.

San Luis Orione coloc&oacute; la piedra fundamental

San Luis Orione colocó la piedra fundamental

Cómo será el recorrido del Papa León XIV

La visita del sumo pontífice al Cottolengo durará, aproximadamente, 45 minutos. La recepción será a través de dos residentes que le contarán su historia y lo guiarán por varios espacios del recinto.

Según está previsto, León XIV hará su primera escala en el hogar Fernando Mixto, uno de los espacios de alta dependencia donde viven 45 personas entre hombres y mujeres.

La recorrida seguirá por el santuario, uno de los puntos neurálgicos del Cottolengo y, finalmente, el Papa se dirigirá al santuario donde se conserva el corazón de San Luis Orione, quien colocó personalmente la piedra fundacional de este enorme predio caritativo.

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