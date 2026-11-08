Canal 4 transmite en vivo la llegada del Papa León XIV a la Argentina

Este domingo 8 de noviembre, el Papa León XIV llegará a la Argentina y Canal 4 realizará una transmisión especial en vivo para acompañar este acontecimiento histórico . La cobertura contará con invitados especiales, información actualizada y el seguimiento de los principales momentos del arribo del Sumo Pontífice al país.

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La transmisión podrá seguirse a través de la pantalla de Canal 4, el diario digital TodoJujuy.com y el canal de YouTube de Canal 4 , con una programación especial que permitirá a los jujeños conocer todos los detalles de esta visita, que marca el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años.

De acuerdo con el cronograma oficial, León XIV arribará este domingo 8 de noviembre, a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires , procedente de Montevideo, Uruguay, donde desarrolló parte de su gira por Sudamérica.

Tras su llegada, el Pontífice participará de una serie de actividades oficiales que incluyen una visita al Monumento al General San Martín, un encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La visita apostólica se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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Canal 4 tendrá una transmisión especial con invitados en vivo

Para acompañar la llegada del Papa, Canal 4 y TodoJujuy preparan una cobertura especial que contará con la participación de invitados, quienes aportarán sus miradas sobre la importancia de esta visita para la comunidad católica y la sociedad argentina.

Durante la transmisión se realizará un seguimiento del arribo, las primeras actividades del Pontífice y las repercusiones de su presencia en el país.

La propuesta buscará acercar a los jujeños los momentos más destacados de la jornada, con información, análisis y una mirada especial sobre los fieles de nuestra provincia que participan de este acontecimiento.

Dónde ver en vivo la llegada del Papa a la Argentina

La cobertura especial estará disponible en tres plataformas para que el público pueda seguir el acontecimiento desde cualquier lugar: