El papa León XIV llega a la Argentina este domingo: cómo será su primera jornada

Este domingo 8 de noviembre, el papa León XIV llegará a la Argentina para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 . El arribo está programado para las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de su paso por Uruguay.

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La llegada del Pontífice genera una gran expectativa en el país, ya que será la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en abril de 1987.

La primera jornada de León XIV tendrá distintas actividades protocolares en la Ciudad de Buenos Aires. Tras aterrizar en Aeroparque, el cronograma contempla:

De esta manera, el primer día estará centrado en la recepción institucional y los encuentros oficiales.

18:30: actividad en el Palacio Libertad, donde se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

17:00: homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

Buenos Aires, Córdoba y Luján: los destinos de la visita

La estadía de León XIV en la Argentina se extenderá durante cuatro jornadas e incluirá actividades en tres puntos principales: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes 9 de noviembre, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego encabezará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde tendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y distintas comunidades religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia. Más tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11, el Pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y encabezará una celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá rumbo a Perú, donde continuará su gira por Sudamérica.

Una visita histórica para la Argentina

El regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas convierte a esta visita en un acontecimiento de especial relevancia religiosa e institucional.

Durante su estadía, León XIV tendrá contacto con autoridades nacionales, representantes de distintos sectores sociales, integrantes de la Iglesia y miles de fieles que podrán participar de las actividades abiertas al público.