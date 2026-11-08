domingo 08 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de noviembre de 2026 - 08:36
País.

El papa León XIV llega a la Argentina este domingo: cómo será su primera jornada

Con actividades institucionales, encuentros religiosos y misas multitudinarias, el papa León XIV iniciará este domingo su visita apostólica a Argentina, la primera en casi cuatro décadas.

+ Seguir en
Por  Agustín Weibel
El papa León XIV llega a la Argentina este domingo

El papa León XIV llega a la Argentina este domingo

Este domingo 8 de noviembre, el papa León XIV llegará a la Argentina para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11. El arribo está programado para las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de su paso por Uruguay.

Lee además
minuto a minuto: no se cansen de transmitir la fe: el mensaje del papa leon xiv a los uruguayos 
EN VIVO.

Minuto a minuto: "No se cansen de transmitir la fe": el mensaje del Papa León XIV a los uruguayos 
el mate nos ensena a compartir: el mensaje del papa leon xiv en uruguay
Unión.

"El mate nos enseña a compartir": el mensaje del papa León XIV en Uruguay

La llegada del Pontífice genera una gran expectativa en el país, ya que será la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en abril de 1987.

La agenda del Papa para este domingo

La primera jornada de León XIV tendrá distintas actividades protocolares en la Ciudad de Buenos Aires. Tras aterrizar en Aeroparque, el cronograma contempla:

  • 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

  • 17:00: homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

  • 17:20: ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada.

  • 17:50: encuentro con el presidente Javier Milei.

  • 18:30: actividad en el Palacio Libertad, donde se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

De esta manera, el primer día estará centrado en la recepción institucional y los encuentros oficiales.

Buenos Aires, Córdoba y Luján: los destinos de la visita

La estadía de León XIV en la Argentina se extenderá durante cuatro jornadas e incluirá actividades en tres puntos principales: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes 9 de noviembre, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego encabezará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde tendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y distintas comunidades religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia. Más tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11, el Pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y encabezará una celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá rumbo a Perú, donde continuará su gira por Sudamérica.

Una visita histórica para la Argentina

El regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas convierte a esta visita en un acontecimiento de especial relevancia religiosa e institucional.

Durante su estadía, León XIV tendrá contacto con autoridades nacionales, representantes de distintos sectores sociales, integrantes de la Iglesia y miles de fieles que podrán participar de las actividades abiertas al público.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Minuto a minuto: "No se cansen de transmitir la fe": el mensaje del Papa León XIV a los uruguayos 

"El mate nos enseña a compartir": el mensaje del papa León XIV en Uruguay

León XIV en Argentina: detalles exclusivos de la misa multitudinaria y el encuentro con jóvenes

Visita del papa León XIV: advierten por estafas con entradas y reservas de alojamiento

Cinco datos curiosos sobre el Papa León XIV antes de su visita a la Argentina

Lo que se lee ahora
Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al apa León XIV
Policiales.

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al Papa León XIV

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Juanse se reencontró con Ronnie Wood tras el histórico show en Buenos Aires: Siempre humilde y generoso
Espectáculos.

Juanse se reencontró con Ronnie Wood tras el histórico show en Buenos Aires: "Siempre humilde y generoso"

Dos mujeres permanecen internadas tras el choque frontal en Villa Jardín de Reyes
Jujuy.

Dos mujeres permanecen internadas tras el choque frontal en Villa Jardín de Reyes

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Feriado del lunes 9 de noviembre en Jujuy: cómo funcionarán los servicios municipales

Carlos Soto falleció esta madrugada tras un choque protagonizado por un motociclista.
Policiales.

Murió un policía de 25 años en Jujuy: lo chocó un motociclista que escapaba de un control vial

Mauro Icardi no podrá acercarse a su hija Francesca durante 45 días
Perimetral.

Mauro Icardi no podrá acercarse a su hija Francesca durante 45 días

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel