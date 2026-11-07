León XIV en Argentina: detalles exclusivos de la misa multitudinaria y el encuentro con jóvenes

La Iglesia argentina y los distintos niveles del Gobierno trabajan en conjunto para recibir al papa León XIV , en una visita que genera expectativa en todo el país. Así lo explicó Gonzalo Díaz, responsable de prensa del Arzobispado de Buenos Aires en diálogo con TodoJujuy , quien destacó que los preparativos comenzaron luego del anuncio oficial del viaje apostólico, realizado el 5 de agosto.

Papa. Papa León XIV: "Se esperan entre 6 y 7 millones de personas durante la gira del Sumo Pontífice"

La visita tendrá como lema “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, una propuesta de la Conferencia Episcopal Argentina que busca transmitir un mensaje de apertura, encuentro y esperanza. “Queremos que la visita del Papa sea una luz de esperanza para la reconstrucción nacional”, señaló Díaz, al describir el clima de trabajo y las expectativas que rodean la llegada del pontífice.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno nacional mencionadas por Díaz, se espera que alrededor de seis o siete millones de personas participen de las actividades previstas durante la gira apostólica por Córdoba, Luján y la Ciudad de Buenos Aires .

Uno de los momentos centrales será la misa multitudinaria del lunes en el Monumento a los Españoles, sobre la avenida del Libertador . También se realizará un encuentro con jóvenes, para el que se prepara un importante despliegue organizativo. El operativo incluye más de 400 voluntarios y la participación de más de mil sacerdotes en la celebración religiosa. Además, se trabaja en el armado de carpas, espacios de asistencia y distintas estructuras a lo largo de la avenida.

Díaz también destacó el papel de los medios de comunicación para acercar este acontecimiento histórico a quienes no puedan asistir presencialmente.

Los jóvenes, protagonistas de un encuentro de fe y esperanza

Uno de los momentos destacados de la agenda será el encuentro del Papa con jóvenes de todo el país. Para la Iglesia, se trata de una oportunidad para escuchar sus inquietudes, acompañar sus búsquedas y fortalecer su vínculo con la fe.

En ese sentido, Díaz recordó una de las frases del papa Francisco: “Los jóvenes son el ahora de Dios”. También recuperó su reflexión sobre la alegría como una característica esencial de la vida cristiana. El responsable de prensa señaló que existe un fuerte compromiso de jóvenes que ya participan de la organización, los coros y las distintas actividades previstas.

Finalmente, remarcó que la Iglesia busca ser una casa de puertas abiertas, capaz de recibir y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles. En esa línea, destacó que la visita de León XIV también contempla encuentros en lugares de dolor y vulnerabilidad.