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7 de noviembre de 2026 - 15:41
Entre Ríos.

Detuvieron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tras un incidente en un casino

El músico fue arrestado durante la madrugada de este sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Habría agredido a un efectivo policial que le impidió ingresar al establecimiento.

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Por  Agustín Weibel
Detuvieron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes

Detuvieron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes

Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, quedó alojado en una dependencia policial luego de protagonizar un episodio en la puerta de un casino que se encontraba cerrado. La causa fue caratulada como resistencia a la autoridad y lesiones.

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Detuvieron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tras un incidente en un casino

El cantante Emanuel Noir fue detenido durante la madrugada de este sábado en Concepción del Uruguay, su ciudad natal, luego de un episodio ocurrido en las inmediaciones de un casino ubicado sobre calle Rocamora al 600.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios entrerrianos, el músico habría intentado ingresar al establecimiento cuando ya había cerrado sus puertas. En ese momento, un policía que cumplía tareas adicionales en el lugar le habría negado el acceso, situación que derivó en una discusión.

En medio del altercado, Noir habría agredido al efectivo, quien sufrió lesiones en el rostro. Según trascendió, las heridas podrían haber sido provocadas por los anillos que llevaba puestos el artista.

Tras el episodio, el cantante fue detenido y trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

La situación judicial de Emanuel Noir

Según la información publicada por medios locales, el fiscal interviniente dispuso las actuaciones correspondientes y se esperaba que el músico fuera indagado en las próximas horas.

Por el momento, el caso continúa bajo investigación y se aguardan novedades sobre los próximos

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