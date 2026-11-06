Video viral: hallaron a un anciano en una cueva de India que asegura tener 188 años

Un video viral se difundió ampliamente en las redes sociales llamó la atención al documentar el hallazgo y la asistencia a un anciano en el interior de una cueva de Bangalore , India . Su aspecto vulnerable y deteriorado sorprendió a quienes participaron del operativo.

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El impacto entre los uniformados se dio especialmente cuando escucharon su impactante frase: “ Tengo 188 años y hasta la muerte me abandonó ”. No obstante, detrás de ese relato había otra realidad.

Las palabras del anciano generaron desconcierto entre los testigos y abrieron interrogantes sobre las circunstancias que lo habían llevado a vivir aislado en un refugio precario y bajo condiciones extremas .

Las primeras fotografías y grabaciones del descubrimiento provocaron una fuerte repercusión a nivel internacional. La ausencia de información sobre la identidad del hombre despertó la curiosidad de miles de personas, que comenzaron a buscar respuestas en internet.

Luego de una extensa investigación en las plataformas digitales, finalmente se pudo establecer quién era el anciano. De acuerdo con medios de la zona, se trata de Siyaram Baba, una figura ampliamente conocida y reconocida como uno de los referentes espirituales más importantes de Bangalore.

Desde hace muchos años, Siyaram Baba dedica su labor a acompañar y orientar a quienes se acercan en busca de contención. Sus seguidores encuentran en él un espacio para la oración y la paz interior. Además, el referente espiritual tiene una presencia constante en las redes sociales.

Quién es Siyaram Baba y cómo transcurre su vida

A través de esas plataformas, comparte sus reflexiones y permite conocer aspectos de su rutina, profundamente ligada a la fe. Sin embargo, la realidad del anciano dista de la situación de desamparo que sugieren las imágenes: cuenta con una casa propia y dedica buena parte de sus jornadas a profundizar en el conocimiento.

Sin embargo, no existen pruebas científicas que respalden la versión sobre sus supuestos 188 años. Pese a que el anciano reiteró esa edad frente a las cámaras, la prensa local se encargó de desmentir rápidamente esa afirmación.

Según las estimaciones de periodistas y expertos, Siyaram Baba tendría alrededor de 85 años. La diferencia entre lo que él sostiene y su edad estimada podría responder a una interpretación simbólica o a una confusión vinculada con su condición de referente espiritual.

Las circunstancias que llevaron al anciano a permanecer varios días dentro de la cueva todavía no fueron esclarecidas. Tanto las autoridades como los medios continúan sin encontrar una explicación concreta sobre los motivos que lo impulsaron a retirarse a ese lugar.

Aunque las imágenes evidenciaron un aparente cuadro de desnutrición, Siyaram Baba conserva el reconocimiento y el respeto de los integrantes de su comunidad.

La verdadera edad del anciano y las dudas que aún rodean su estadía

La historia de Siyaram Baba refleja de qué manera un episodio puntual puede adquirir una repercusión mayor a la esperada cuando se difunde masivamente. Sin embargo, el trabajo periodístico resulta fundamental para reconstruir lo sucedido y comprender el contexto real de los hechos.

El caso vuelve a poner de manifiesto la capacidad de las plataformas digitales para generar debates, pero también la importancia de analizar la información con criterio antes de confundir los acontecimientos comprobados con el imaginario popular.