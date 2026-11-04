Según Forbes, estas son las diez personas más ricas a nivel mundial

El retroceso de las acciones tecnológicas tuvo un impacto directo en la evolución de las grandes fortunas durante octubre, según Forbes . Los balances presentados por distintas empresas y la incertidumbre de los inversores respecto del nivel de inversión destinado a la inteligencia artificial repercutieron en el valor de mercado de las principales compañías del rubro .

Según el relevamiento de noviembre de 2026 publicado por Forbes , las diez personas más ricas del mundo acumularon un patrimonio conjunto de USD 2,8 billones , una cifra que representa una disminución de aproximadamente USD 300.000 millones frente al mes previo.

Durante octubre, ocho integrantes de ese grupo experimentaron una reducción de sus fortunas , con Elon Musk como el más perjudicado. En cambio, Steve Ballmer y Warren Buffett fueron los únicos que lograron aumentar su patrimonio .

Sector: Finanzas / Inversiones

Edad: 96 años

El empresario y referente de las finanzas de Estados Unidos sumó cerca de USD 13.000 millones a su fortuna en octubre, como consecuencia del avance del 9% en la cotización de Berkshire Hathaway, el grupo empresarial que estuvo bajo su conducción durante varias décadas.

Buffett realizó su primera inversión en acciones cuando tenía 11 años y presentó su declaración impositiva inicial a los 13. A finales de diciembre de 2025 abandonó la dirección ejecutiva de la firma y asumió el compromiso de destinar el 99% de su riqueza a donaciones. Hasta el momento, ya aportó unos USD 68.000 millones a diferentes entidades de beneficencia.

9. Steve Ballmer

Patrimonio: USD 162.000 millones

Sector: Tecnología / Software y deporte profesional

Edad: 70 años

El antiguo director ejecutivo de Microsoft aumentó su riqueza en USD 1.000 millones a lo largo de octubre, impulsado por la suba del 2% que registraron los títulos de la empresa. Una parte de su patrimonio también proviene de su participación accionaria en la firma tecnológica y de la titularidad de Los Angeles Clippers, franquicia de la NBA que compró en 2014 por USD 2.000 millones.

Ballmer se incorporó a Microsoft como su trigésimo trabajador y ocupó el puesto de CEO durante el período 2000-2014. En la actualidad mantiene una porción considerable de los papeles que obtuvo mientras trabajaba allí y se identifica como el principal accionista individual de la compañía.

8. Larry Ellison

Patrimonio: USD 172.000 millones

Sector: Tecnología / Software y medios de comunicación

Edad: 82 años

El empresario que fundó Oracle junto a otros socios registró una pérdida cercana a los USD 8.000 millones en octubre. Su fortuna descendió hasta los USD 172.000 millones, afectada por la depreciación de los títulos de la compañía, cuyo valor bursátil se encuentra aproximadamente un 50% por debajo del récord alcanzado en 2025.

En paralelo, fortaleció su participación en el negocio del entretenimiento junto a su hijo David. En octubre de 2026, Skydance completó la compra de Warner Bros. Discovery por USD 110.000 millones, una transacción que incorporó bajo un mismo grupo a firmas y señales como CBS, CNN, HBO Max y Paramount+.

7. Jensen Huang

Patrimonio: USD 178.000 millones

Sector: Tecnología / Semiconductores

Edad: 63 años

El creador y actual director ejecutivo de Nvidia sufrió una reducción de USD 22.000 millones en su fortuna a lo largo de octubre, como consecuencia del desplome de los papeles del sector tecnológico. Durante su gestión, la empresa alcanzó una posición de liderazgo como uno de los mayores fabricantes de unidades de procesamiento gráfico (GPU), componentes fundamentales tanto para la industria de los videojuegos como para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

6. Mark Zuckerberg

Patrimonio: USD 211.000 millones

Sector: Tecnología / Redes sociales

Edad: 42 años

El creador de Facebook registró una disminución de alrededor de USD 40.000 millones en su fortuna durante octubre, después de que los papeles de Meta sufrieran una caída del 15%. Actualmente, el empresario mantiene en su poder aproximadamente el 13% del capital accionario de la compañía tecnológica.

Durante ese mismo mes, la junta directiva dio luz verde a una iniciativa para emitir una nueva categoría de acciones que no otorgarán derechos de voto. Este mecanismo le permitiría desprenderse de parte de su participación en la firma sin perder influencia sobre las decisiones de la empresa.

5. Sergey Brin

Patrimonio: USD 214.000 millones

Sector: Tecnología / Internet e inteligencia artificial

Edad: 53 años

El empresario que participó en la creación de Google sufrió un retroceso patrimonial de aproximadamente USD 49.000 millones en octubre. El descenso superior al 18% que experimentaron los títulos de Alphabet hizo que su fortuna se ubicara en USD 214.000 millones.

En el último tiempo, retomó un papel activo en las decisiones vinculadas con el desarrollo de inteligencia artificial dentro de la compañía y formó parte del impulso de Gemini. Además, continúa respaldando proyectos solidarios, entre ellos una contribución de USD 1.100 millones en acciones de Alphabet.

4. Michael Dell

Patrimonio: USD 229.000 millones

Sector: Tecnología / Hardware e infraestructura informática

Edad: 61 años

El creador de Dell Technologies experimentó una reducción de USD 40.000 millones en su fortuna en octubre, después de que las cotizaciones de la empresa retrocedieran un 21%. Su trayectoria comenzó a los 19 años, cuando comercializaba computadoras desde su habitación en una universidad de Texas. Dos décadas después, en 2016, lideró la integración de Dell con EMC, una transacción que alcanzó un valor de USD 60.000 millones.

En 2025, el empresario y su esposa asumieron el compromiso de destinar USD 6.250 millones a la financiación de cuentas de inversión para menores de edad en Estados Unidos.

3. Larry Page

Patrimonio: USD 233.000 millones

Sector: Tecnología / Internet e inteligencia artificial

Edad: 53 años

El empresario que participó en la fundación de Google vio disminuir su patrimonio en USD 53.000 millones durante octubre, como consecuencia de la caída en la cotización de Alphabet. En 1998 creó el popular motor de búsqueda junto a Brin, mientras ambos cursaban sus estudios en la Universidad de Stanford. A lo largo de su trayectoria, estuvo al mando de Google en dos etapas diferentes.

De acuerdo con Forbes, en la actualidad está vinculado con Dynamatomics, una empresa emergente especializada en inteligencia artificial que desarrolla soluciones para el diseño y la producción de bienes industriales.

2. Jeff Bezos

Patrimonio: USD 361.000 millones

Sector: Tecnología / Comercio electrónico, servicios en la nube y espacio

Edad: 62 años

El empresario que creó Amazon sufrió una caída de USD 8.000 millones en su patrimonio durante octubre, luego de que los títulos de la compañía registraran una baja del 4%. Lo que comenzó como un negocio digital dedicado a la venta de libros terminó convirtiéndose en uno de los conglomerados tecnológicos más importantes a nivel global.

Si bien abandonó el cargo de CEO en 2021, sigue desempeñándose como presidente ejecutivo. Además, está al frente de Bezos Expeditions y mantiene una participación superior al 93% en Blue Origin, la firma que fundó para desarrollar proyectos aeroespaciales.

1. Elon Musk

Patrimonio: USD 869.000 millones

Sector: Tecnología / Aeroespacial, automotriz e inteligencia artificial

Edad: 55 años

El magnate registró una disminución de USD 68.000 millones en su fortuna durante octubre, aunque logró mantenerse en la cima del ranking mundial. Alrededor del 80% de sus activos está vinculado a SpaceX, cuyas acciones perdieron un 11% de su valor. En contraste, los títulos de Tesla experimentaron una suba del 13%.

En febrero de 2026, SpaceX concretó la compra de xAI, la firma de inteligencia artificial y redes sociales perteneciente a Musk, quien además fue uno de los impulsores de OpenAI en 2015. El empresario posee el 38% de la compañía aeroespacial, que tras comenzar a cotizar en el Nasdaq en junio alcanzó un valor de mercado próximo a los USD 2,2 billones.

Por su parte, Alice Walton encabeza el listado de las mujeres con mayores fortunas del planeta. Es hija de Sam Walton, creador de Walmart, y cuenta con un patrimonio estimado en USD 133.000 millones, según Forbes. En la clasificación general, ocupa la decimocuarta posición.