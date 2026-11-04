A los 99 años, una mujer hizo historia al viajar sobre el ala de un avión en pleno vuelo.

A los 99 años , Helga Duffy alcanzó una marca inédita al convertirse en la mujer de mayor edad en realizar una caminata por la parte superior de un avión mientras se encontraba en pleno vuelo . La hazaña tuvo lugar sobre un biplano Boeing Stearman , al que permaneció sujeta durante toda la experiencia.

Tras lograr el desafío, fue reconocida oficialmente por los Récords Guinness en el aeródromo RFC Rendcomb , ubicado en Cirencester , Gloucestershire , Reino Unido .

El desafío que llevó adelante Duffy no formaba parte de una aspiración que hubiera tenido desde siempre, sino que nació a partir de una inspiración inesperada . La idea tomó fuerza después de que viera por televisión a Betty Bromage , quien entonces tenía 97 años , completar esa misma experiencia.

Aquella escena que apareció en un noticiero despertó su interés y la impulsó a probar suerte , hasta conseguir una marca que superó la establecida anteriormente por Bromage .

Duffy describió la experiencia como “peculiar” y aseguró que no sintió miedo

Duffy vive en una residencia para adultos mayores en Devizes, Wiltshire, y calificó como “peculiar” la experiencia de desplazarse por el aire sujeta a la parte exterior del avión. Sin embargo, aseguró que la situación no le provocó miedo en ningún momento. “No sentí miedo porque estaba demasiado emocionada”, expresó en declaraciones reproducidas por la BBC.

Si bien desarrolló buena parte de su vida en Frome, Somerset, fue en Gloucestershire donde alcanzó un reconocimiento histórico. La iniciativa también tuvo un propósito benéfico: mediante esta experiencia, Duffy consiguió reunir más de USD 1.730 destinados a la Wiltshire and Bath Air Ambulance (WBAA), organización que brinda servicios de asistencia médica aérea en esa zona.

Sus sobrinas describieron el momento como un regreso a quien siempre fue

En el aeródromo también estuvieron presentes las sobrinas de Duffy, Jackie Rose y Julie Preece, quienes destacaron el carácter “independiente” y “directo” de su tía. Rose consideró que la experiencia tuvo un significado que iba más allá de conseguir una marca mundial. “Quería demostrar que, aunque tiene 99 años, sigue siendo la misma mujer de siempre”, contó en diálogo con la BBC.

La jornada tuvo una carga sentimental adicional para las dos mujeres, debido a que la WBAA había trasladado a su madre durante el “último viaje” de su vida. Por ese motivo, la decisión de destinarle a la entidad el dinero recaudado respondió a un reconocimiento por la ayuda que había brindado a su familia.

Duffy ocupó el primer lugar entre los siete hijos de su familia y, al recordar el significado personal de haber concretado semejante experiencia, mencionó la influencia de su padre. “Él esperaba lo mejor de nosotros. Siempre lo intenté. Creo que si todavía está en algún lugar, estaría muy orgulloso de su primogénita”, expresó, según reprodujo la BBC.

Por su parte, Sam Conway, vocero de la WBAA, elogió a Duffy al definirla como una “leyenda” y afirmó que, durante la travesía aérea, la mujer “parece haber vivido el mejor momento de su vida”.

Betty Bromage, la exrecordista, ya planea reconquistar el título cuando cumpla 100 años

El récord que ahora pertenece a Duffy estaba anteriormente en manos de Bromage, quien realizó su primera travesía sobre un avión en vuelo cuando tenía 97 años y ya suma seis participaciones en este tipo de desafíos.

Sin embargo, lejos de lamentar haber perdido la marca, reaccionó con una broma y dejó en claro que piensa intentarlo nuevamente. “No puedo esperar a tener 100 años para volver a hacerlo y recuperar el récord”, aseguró, de acuerdo con la BBC.

Bromage también admitió que la experiencia puede despertar cierta inquietud antes de comenzar. “Al principio da un poco de miedo, ¿no? Solo la aprensión”, explicó, aunque reconoció que disfruta de la actividad.