Tiene 61 años, entrenó durante meses y volvió a batir el récord mundial de plancha abdominal.

A sus 61 años , una mujer estableció un nuevo récord mundial en la categoría femenina de plancha abdominal al permanecer en esa postura durante cinco horas seguidas , sin interrupciones. La hazaña tuvo lugar en los Huntsman World Senior Games , un evento deportivo realizado en St. George, Utah.

Con este logro, consiguió superar la marca que ella misma había establecido anteriormente. Su desempeño despertó la admiración del público presente, que la alentó con aplausos a lo largo de todo el reto. Además, la extraordinaria demostración de resistencia física trascendió el ámbito deportivo y rápidamente se difundió por las redes sociales, donde se convirtió en un fenómeno viral.

De acuerdo con lo publicado por KSL, la atleta canadiense Donna Jean Wilde logró superar ampliamente su récord anterior, que era de cuatro horas, 30 minutos y 11 segundos. La nueva hazaña se produjo durante el acto inaugural de la competición.

Los Huntsman World Senior Games , un encuentro deportivo destinado a participantes mayores de 50 años , fueron el marco elegido por Wilde para volver a hacer historia. De esta manera, consiguió mejorar una marca que había fijado en marzo de 2024 en la escuela secundaria de Magrath, situada en Alberta. En esa institución, la deportista se desempeñó como vicedirectora hasta el momento de su jubilación.

Wilde avisó seis meses antes que vendría a batir su propio registro

La presencia de la deportista en St. George respondió a una decisión planificada con bastante antelación. Según explicó Kyle Case, responsable ejecutivo de los Huntsman World Senior Games, Wilde había contactado a los organizadores seis meses antes de la competición para comunicarles que su objetivo era mejorar la marca que ella misma había establecido y conseguir un nuevo récord durante el evento.

“Nos pusimos a pensar cómo hacerlo y se nos ocurrió la idea de combinarlo con la ceremonia de apertura. ¡Y vaya resultado! Su actuación fue increíble. La energía del público, los aplausos de todos... fue simplemente fantástico”, declaró Case al medio estadounidense.

Los responsables del torneo programaron la demostración de resistencia física como parte de los actos de apertura, transformando el reto en una experiencia compartida por todos los asistentes.

Durante las cinco horas que Donna Jean Wilde permaneció inmóvil en la posición de plancha, los espectadores pudieron presenciar la hazaña en directo y la alentaron sin descanso hasta el último instante. La unión entre la exigencia atlética y el ambiente de celebración hizo que el acontecimiento adquiriera una relevancia especial, más allá de la propia competición deportiva.

De acuerdo con la revista Impact Magazine, la atleta dedicó varios meses a perfeccionar su estado físico mediante un programa de entrenamiento que combinaba ejercicios de plancha abdominal, sesiones de running, levantamiento de pesas y flexiones de brazos.

La constancia y la disciplina aplicadas durante esa etapa resultaron fundamentales para presentarse en St. George en excelentes condiciones. Gracias a ese trabajo previo, pudo sostener el exigente desafío durante cinco horas seguidas, manteniendo un nivel de atención y control que dejó asombrados a los espectadores que presenciaron la prueba.

El video del momento exacto acumula más de 4 millones de reproducciones

El momento en el que la deportista alcanzó las cinco horas de esfuerzo quedó capturado en video y rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas digitales, hasta acumular más de cuatro millones de visualizaciones. Según explicó Case, la enorme repercusión que tuvo la hazaña no se debe únicamente al asombro que genera una marca de semejante magnitud, sino que transmite un mensaje mucho más profundo: la edad no determina hasta dónde puede llegar una persona ni constituye una barrera para superar sus propios desafíos.

“La sociedad puede decir que la edad nos limita, pero eso no es verdad”, afirmó el director ejecutivo a KSL. “Podemos hacer las cosas que amamos, que nos apasionan y que son buenas para nosotros. No tenemos que parar”, agregó.

Desde la perspectiva de Case, el logro de Wilde representa fielmente la filosofía que impulsa a los Huntsman World Senior Games: transmitir que cumplir años no significa renunciar al ejercicio ni a los retos deportivos, sino encontrar nuevas maneras de superarse y ampliar las capacidades personales. Para el directivo, la enorme repercusión que alcanzó la grabación constituye una evidencia tangible de ese principio.

La circulación de las imágenes por todo el mundo hizo que la deportista canadiense trascendiera el ámbito de la competición y se convirtiera en un referente de tenacidad y superación personal, llegando con su historia a millones de personas mucho más allá del recinto deportivo de Utah.

A los 100 años, otra competidora debutó en el atletismo con seis pruebas

La apertura de los Huntsman World Senior Games también dejó otra historia digna de destacar, más allá del récord conseguido por Wilde. Se trata de Alta Pierson, una mujer de Utah que, a sus 100 años, se animó a competir por primera vez en pruebas de atletismo y consiguió registrar una marca personal en la carrera de 50 metros llanos durante el certamen.

Su participación no se limitó a una sola modalidad: Pierson se anotó en seis pruebas diferentes, que incluyen tanto disciplinas de lanzamiento como carreras, y ya ha tomado parte en varias de ellas. Según publicó KSL, Kyle Case se mostró sorprendido por su iniciativa y destacó el valor de su decisión.

El directivo remarcó lo extraordinario que resulta comenzar una actividad deportiva completamente nueva al cumplir un siglo de vida y elegir precisamente el atletismo, una actitud que demuestra que siempre existe la posibilidad de explorar nuevos intereses, independientemente de la edad.

La experiencia de Pierson pone de manifiesto los valores fundamentales que los organizadores buscan transmitir desde el nacimiento de la competición: mantenerse activo no depende de una edad determinada y cualquier momento de la vida puede ser propicio para descubrir nuevas aficiones y afrontar desafíos desconocidos. Los ejemplos de Wilde y Pierson se transformaron así en dos de las historias más representativas de esta edición, que todavía tiene mucho por ofrecer.

Los Huntsman World Senior Games se desarrollan entre el 5 y el 17 de octubre, con acceso habilitado para quienes deseen asistir como espectadores. Para consultar la programación detallada y conocer todas las modalidades deportivas incluidas, se puede visitar la página web oficial del evento.