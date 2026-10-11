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11 de octubre de 2026 - 09:20
País.

Argentina lidera el consumo mundial de huevos

El consumo de huevos sigue creciendo en Argentina y alcanzaría una cifra histórica en 2026. El precio y sus proteína explican el fenómeno.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El crecimiento refleja un cambio en los hábitos alimentarios de los argentinos. En 2024 se consumían 363 huevos por persona y en 2025 la cifra llegó a 398. Para este año se proyecta un nuevo aumento cercano al 8%.

Consumo de huevos

Consumo de huevos

Por qué los argentinos consumen cada vez más huevos

El huevo se consolidó como una alternativa para incorporar proteínas a la alimentación diaria. Su precio, en comparación con otras fuentes de proteína animal, y la posibilidad de utilizarlo en diferentes comidas explican buena parte de este crecimiento.

Una encuesta de CAPIA reveló que el 30% de los hogares argentinos había aumentado su consumo de huevos durante 2025.

El cambio también se observa al comparar los datos históricos: en el año 2000 se consumían apenas 129 huevos por persona, mientras que para 2026 se proyectan 430.

Argentina supera a México y Colombia

Según los datos del Instituto Latinoamericano del Huevo, Argentina encabeza el ranking de consumo por habitante tomado como referencia por el sector.

Detrás aparecen México, con 392 huevos anuales por persona, y Colombia, con 365.

La producción de huevos también alcanzaría un récord

El crecimiento del consumo está acompañado por una mayor producción nacional. CAPIA estima que durante 2026 se producirán aproximadamente 20.300 millones de huevos, frente a los 19.000 millones registrados en 2025.

Además, el sector proyecta cerrar el año con 67 millones de gallinas ponedoras y más de 32.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

De cumplirse las estimaciones, Argentina terminará 2026 con un nuevo récord de consumo y producción. Sin embargo, los 430 huevos por habitante todavía son una proyección, ya que el dato definitivo se conocerá una vez finalizado el año.

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