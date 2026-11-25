El Niño: cómo impactará en la Argentina y qué se espera para diciembre.

De acuerdo con las previsiones, las lluvias más intensas vinculadas a El Niño comenzarían a sentirse en el área agrícola del país a mediados de noviembre. Antes se espera un marcado aumento de las temperaturas y, posteriormente, podrían registrarse acumulados superiores a los 100 milímetros en el sur del NOA.

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El Niño podría tener uno de sus primeros impactos importantes sobre el territorio argentino a mediados de noviembre , cuando llegarían las tormentas más fuertes al área agrícola.

El pronóstico anticipa una etapa previa de calor intenso y precipitaciones que podrían superar los 100 milímetros en el sur del NOA .

El pronóstico surge del último reporte de perspectivas agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) , que estuvo a cargo del especialista Eduardo Sierra. Además del sur del NOA, el documento anticipa precipitaciones en Chaco , la Mesopotamia , el este de Cuyo y buena parte de la región pampeana .

La BCBA advierte que el ingreso del frente generará precipitaciones muy dispares sobre el sur y el centro de la zona agrícola. Los extremos sudoeste y norte quedarían al margen de las lluvias más importantes y solo registrarían acumulados modestos.

Las lluvias más intensas se registrarían en el sur del NOA, donde el informe de la BCBA prevé tormentas con acumulados que superarían los 100 mm.

Tras el paso del frente de tormenta, se espera una baja de las temperaturas por el avance de vientos del sur. La BCBA señala que podrían registrarse heladas en zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo, las sierras de Buenos Aires y el centro uruguayo.

Para el este bonaerense, el informe prevé mínimas de entre 0°C y 5°C, con posibilidad de heladas en algunos puntos. El panorama será más riguroso en las regiones serranas del NOA y Cuyo, donde las temperaturas podrían descender por debajo de los 0°C y provocar heladas generalizadas.

Tras el descenso térmico, las temperaturas volverán a subir por el avance de vientos del nordeste. El fenómeno se sentirá en buena parte del área agrícola, con máximas superiores a los 30°C en el este del NOA, Cuyo, el norte y oeste de la región pampeana y gran parte de la Mesopotamia.

Los registros más elevados, de entre 35°C y 40°C, podrían darse en sectores del norte, el centro cuyano y el oeste de La Pampa.

Vacaciones en Argentina: los destinos que podrían tener más lluvias

El Litoral será una de las regiones con mayores desvíos positivos de lluvia durante la temporada. El pronóstico anticipa precipitaciones abundantes en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, con posibles complicaciones para las actividades al aire libre.

Además, en lugares turísticos como las Cataratas del Iguazú y los Esteros del Iberá, el estado de los caminos de tierra podría afectar los accesos y obligar a los visitantes a cambiar sus itinerarios.

El pronóstico para la Costa Atlántica anticipa un comportamiento variable de las precipitaciones a lo largo de la temporada. Los destinos turísticos comprendidos entre el Partido de La Costa, Mar del Plata y Necochea podrían registrar lluvias por encima del promedio durante diciembre y enero, mientras que en febrero se espera una paulatina estabilización de las condiciones meteorológicas.

Las sierras cordobesas y la región de Cuyo también podrían verse afectadas por el incremento de las tormentas durante la temporada estival. Este escenario obligará a los turistas a estar atentos a las condiciones meteorológicas al realizar actividades al aire libre, especialmente en campings, recorridos serranos y caminos secundarios.