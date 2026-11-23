Las impactantes fotos de la NASA que muestran cómo El Niño transformó al desierto de Atacama.

La NASA publicó un conjunto de fotos satelitales obtenidas el 14 de septiembre y el 24 de octubre en el Desierto de Atacama , ubicado en el norte de Chile , con el objetivo de mostrar las consecuencias del fenómeno denominado Super Niño .

A través de técnicas de observación remota desde el espacio, el organismo registró los efectos de las abundantes lluvias , que dieron lugar a una floración extraordinaria y transformaron radicalmente el paisaje. Las precipitaciones permitieron que semillas que permanecían inactivas germinaran y extendieran un llamativo manto de colores sobre uno de los territorios más secos del mundo.

El Desierto de Atacama registra habitualmente precipitaciones anuales que apenas llegan a los dos milímetros . No obstante, desde julio se contabilizaron acumulados de hasta 183,5 milímetros en determinadas áreas, además de dos temporales invernales que estuvieron acompañados por nevadas poco habituales en la región.

El investigador Andrés Moreira-Muñoz señaló que la combinación de condiciones climáticas asociadas al Super Niño dio origen al episodio más importante registrado hasta el momento, tanto por la superficie alcanzada como por su duración y magnitud . En el terreno, las precipitaciones hicieron posible la aparición de flores de más de 200 especies autóctonas .

Las imágenes obtenidas desde el espacio muestran la evolución del paisaje durante dos etapas de la primavera. En el registro correspondiente al 14 de septiembre, el terreno aún conservaba la tonalidad amarronada característica de las zonas áridas, aunque comenzaban a distinguirse algunas áreas cubiertas de verde, producto de la aparición de flores conocidas como suspiros (Nolana baccata).

Un mes después, el 24 de octubre, la transformación ya era evidente. Las fotografías exhibieron una mayor presencia de vegetación verde, junto con grandes extensiones de color rojizo que surgieron a partir de la floración abundante de la pata de guanaco (Cistanthe).

Amplias superficies del territorio quedaron tapizadas por una abundante vegetación de flores blancas y violetas, dando origen a una nueva manifestación del espectáculo natural denominado “desierto florido”.

Dónde se registraron los cambios

Las áreas seleccionadas para el seguimiento satelital de la NASA están localizadas en la región chilena de Atacama, en las inmediaciones de Copiapó. En un sector situado a 50 kilómetros al suroeste de esa ciudad, las imágenes permitieron observar cómo las primeras superficies verdes comenzaron a extenderse junto con las manchas de tonalidad rojiza.

El segundo sitio bajo observación se encuentra a 30 kilómetros al suroeste de Copiapó. Allí no se registró la aparición de suspiros, pero sí quedó expuesta la transformación provocada por el Super Niño: el paisaje seco dio paso a una extensa cobertura rojiza, producto de la proliferación de flores de pata de guanaco.

El cambio en el paisaje también pudo apreciarse en el Parque Nacional Llanos de Challe, situado en la comuna de Vallenar. Este espacio natural fue otro de los puntos de la región donde el avance del fenómeno quedó registrado mediante imágenes satelitales y fotografías tomadas desde la superficie.