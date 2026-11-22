Un incendio de grandes dimensiones destruyó una fábrica de dulces en Indonesia y dejó un saldo de al menos tres personas fallecidas y 36 trabajadores desaparecidos. El siniestro ocurrió el sábado por la tarde en el distrito de Serang, provincia de Banten, cerca de Yakarta, la capital del país.

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Según informaron las autoridades, alrededor de 300 empleados se encontraban dentro del establecimiento cuando comenzó el fuego, aproximadamente a las 17, en la planta de la empresa PT Fonusa Agung Mulia.

Inicialmente, se había reportado la desaparición de 54 personas, pero 15 fueron rescatadas con vida. Entre ellas, cuatro sufrieron heridas. Mientras tanto, continúan las tareas para localizar a los trabajadores cuyo paradero todavía se desconoce.

Las imágenes difundidas por la televisión local mostraron cómo las llamas envolvieron rápidamente el edificio de tres plantas, mientras una enorme columna de humo negro se elevaba sobre la zona.

Tras el incendio, el establecimiento quedó cubierto de escombros, hierros retorcidos y restos del techo. Los cuerpos de las tres víctimas fatales fueron trasladados a un hospital en siete bolsas negras para llevar adelante los procedimientos de identificación.

La causa del siniestro todavía no fue determinada. Sin embargo, algunos sobrevivientes señalaron que el fuego podría haberse originado en una unidad de enfriamiento ubicada en el tercer piso de la fábrica, según informaron medios locales.

Continúan los operativos de búsqueda y rescate

Aunque las llamas estaban prácticamente controladas durante el domingo, los bomberos continuaban trabajando en las tareas de enfriamiento para poder ingresar de manera segura a todos los sectores del edificio.

Tubagus Mahfud, jefe de operaciones del departamento de bomberos de Serang, explicó que todavía se registraban focos activos en las zonas central y trasera de la estructura.

“Estamos realizando barridos en las zonas que ya han sido controladas”, indicó el funcionario.

Además, advirtió que parte del edificio se había derrumbado y que la escasa iluminación dificultaba el trabajo de los rescatistas. También señaló que algunos materiales utilizados en la producción podían provocar que el fuego se reavivara, por lo que era necesario completar las tareas de enfriamiento antes de avanzar.

En el operativo participaron 15 camiones de bomberos, apoyados por cañones de agua. También intervinieron efectivos policiales, militares, integrantes de la Cruz Roja Indonesia y voluntarios.

La angustia de los familiares de los trabajadores

Rizky Dwianto, funcionario de operaciones de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Banten, informó que las autoridades mantenían contacto con la empresa y los familiares para establecer el paradero de los empleados que estaban dentro de la fábrica al momento del incendio.

Mientras avanzaban las tareas de rescate, familiares de los trabajadores aguardaban con angustia novedades en las inmediaciones del establecimiento.

La planta afectada produce Milkita, una reconocida marca indonesia de caramelos y golosinas elaboradas a base de leche.

Investigan las causas de la tragedia

El incendio volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad laboral y los protocolos de emergencia en las instalaciones industriales de Indonesia, donde se registraron otros incendios mortales en los últimos años.

Por el momento, las autoridades continúan con las tareas de búsqueda, mientras se espera determinar el origen del fuego y establecer las circunstancias en las que se produjo la tragedia.