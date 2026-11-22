La celebración de Boca por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo un momento de preocupación cuando Leandro Paredes se descompensó mientras brindaba una entrevista en el campo de juego. El mediocampista, una de las figuras del triunfo por 2 a 0 ante Atlético Mineiro, perdió el conocimiento frente a las cámaras y debió ser trasladado a una clínica para realizarse controles médicos.

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El primer episodio ocurrió cuando Paredes se encontraba en el banco de suplentes. Según trascendió, el intenso calor le habría provocado una baja de presión, por lo que sus compañeros tuvieron que abanicarlo para ayudarlo a recuperarse.

El futbolista, que había sido reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo, volvió a sentirse mal minutos después, mientras dialogaba con la prensa en la zona mixta. En ese momento sufrió un desmayo, lo que motivó la intervención del cuerpo médico y su posterior traslado a un centro de salud.

Luego de recibir atención y someterse a los estudios correspondientes, el mediocampista llevó tranquilidad a los hinchas mediante una publicación en sus redes sociales.

“Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”, escribió Paredes junto a una fotografía.

Posteriormente, el jugador regresó al hotel para reencontrarse con sus compañeros y continuar con los festejos. Boca también se refirió a lo ocurrido a través de sus redes sociales con un mensaje particular: “Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá”.

De esta manera, el club transmitió tranquilidad sobre el estado del capitán, luego del episodio que generó preocupación durante una noche histórica para la institución.

La emoción del capitán tras la consagración

Más allá del inconveniente de salud, Paredes había manifestado su emoción por conseguir un título internacional con Boca, luego de regresar al club a mediados de 2025.

“Este título entra entre los más importantes de mi carrera. Sin duda. Por lo que significa para mí este club, por lo que significa volver a ganar un título internacional después de mucho tiempo y después de todo el esfuerzo que hicimos. Estoy feliz y orgulloso de ser parte de este grupo”, expresó.

Además, recordó su deseo de volver a vestir la camiseta xeneize y retribuir el cariño de los hinchas: “Desde el día que me fui pensaba en esto. Tenía la ilusión de volver, de devolver con títulos todo el cariño que me da la gente. Tengo solo palabras de agradecimiento”.

La victoria frente a Atlético Mineiro significó el regreso de Boca a lo más alto de una competencia internacional después de 18 años, en una jornada que tuvo a Paredes como uno de sus grandes protagonistas.