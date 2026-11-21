Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El Xeneize dominó gran parte del partido, contó con un fuerte respaldo de sus hinchas en Colombia y volvió a levantar un título internacional después de 18 años, desde la Recopa Sudamericana 2008.
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Las calles céntricas y la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy se tiñeron de azul y oro para celebrar el triunfo de Boca en la Copa Sudamericana, un título internacional que el Xeneize volvió a levantar después de 18 años.
Banderas, camisetas, bocinazos, abrazos y mucha emoción marcaron una noche inolvidable para los hinchas, que salieron a festejar en pleno corazón de la capital jujeña.